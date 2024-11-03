Телеведущий Андрей Бедняков назвал причину развода с женой после 10 лет брака

Как известно, Бедняков и ведущая и актриса Анастасия Короткая в целом находились в отношениях 16 лет. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Ксению и сына Остапа. На прошлой неделе Андрей шокировал поклонников новостью о разводе с избранницей. А сейчас он раскрыл, из-за чего им не удалось сохранить отношения.

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Короткая вместе с детьми уехала за границу, а ее муж остался в Украине. Почти 3 года пара жила на расстоянии. Анастасия переехала в США, поэтому они с любимым виделись крайне редко, когда они с сыном и дочкой приезжали к ведущему в Киев.

По словам Андрея, именно расстояние разрушило их отношения. Редкие встречи и недостаток общения стали тем фактором, из-за которого знаменитости потеряли близость и решили расстаться.

„Мы проиграли именно-таки стереотипу „отношений на расстоянии не существует“ и „расстояние убивает“. Мы проиграли, к сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать, но это уже эгоистично, а эгоизм - это х*й*я в отношениях! Поэтому мы не проиграли, а уступили. А вот уступить в отношениях - это важно. Уступать надо уметь!“ - подчеркнул ведущий.

Также Бедняков посоветовал подписчикам в своем Instagram не обращать внимания на их пример отношений. Он верит, что на расстоянии возможно сохранить чувства и намекнул, что у них были и другие причины для расставания. Несмотря на развод, экс-влюбленные продолжают поддерживать связь и только положительно отзываются друг о друге.

„Сейчас хотел бы поддержать тех, кто засомневался: не ведитесь на этот стереотип. Не смотрите на нас. Мы не показатель. Этот стереотип можно победить. Сделайте это! Все в ваших руках! Будьте счастливы“, - добавил Андрей.