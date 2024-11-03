Сколько стоит красота? Певица Герли Падар раскрыла, что стоимость ее пластических операций достигает тысяч евро

В интервью Герли говорит, что всю жизнь работала над тем, чтобы выглядеть красиво. Она занималась спортом и пробовала различные диеты. Она также ложилась под нож хирурга, чтобы добиться желаемой внешности.

„Я очень боялась инъекций ботокса, потому что ни одна такая процедура не проходит без риска. И вот я все-таки решилась попробовать ботокс. Страх, что лицо как-то изменится или исчезнет мимика, всегда присутствует в начале, если у вас нет опыта, и доктор Гугл не уменьшает эти страхи. Я точно не хотела превратиться в кого-то неестественного и не узнающего свое лицо в зеркале“, - говорит певица.