03.11.2024, 11:00
Сколько стоит красота? Певица Герли Падар раскрыла, что стоимость ее пластических операций достигает тысяч евро(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская певица Герли Падар-Пармас (44) откровенно рассказала журналу Kroonika о том, как она воспользовалась услугами нескольких клиник красоты, чтобы улучшить свою внешность и привести себя в форму. Какие косметические процедуры делала Герли и сколько они стоят?
В интервью Герли говорит, что всю жизнь работала над тем, чтобы выглядеть красиво. Она занималась спортом и пробовала различные диеты. Она также ложилась под нож хирурга, чтобы добиться желаемой внешности.
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