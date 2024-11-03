28-летняя модель OnlyFans заработала 64 миллиона долларов за три года: почему эта „профессия“ стала такой популярной(1)
В последние годы все больше девушек начинают активно выкладывать откровенные фотографии на платформе, что приносит им внушительный доход, пишет Psychologies.
КАК ПОПУЛЯРНАЯ СТРИМЕРША ЗАРАБОТАЛА МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ, ПРОДАВАЯ СВОИ ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО
Коринна Копф, известная OnlyFans модель, поделилась подробностями своего необычного заработка. По заявлению девушки, за последние три года ведения странички в соцсети ей удалось заработать 67 миллионов долларов.
Славу Коринне принесла другая онлайн-платформа, где пользователи проходили компьютерные игры в прямом эфире. В разгар пандемии к девушке пришла другая мысль: а почему бы не завести аккаунт на OnlyFans? В июне 2021 года она смогла заработать 2,4 миллиона долларов — и это в первый месяц после регистрации.
ЧТО „ДУМАЕТ“ ЭТИКА О ТАКОМ СПОСОБЕ ЗАРАБОТКА
Вопрос о том, насколько этично выкладывать откровенные фотографии и зарабатывать на этом, вызывает широкий спектр мнений, отмечает психолог Наталья Говорова. С одной стороны, такие действия могут восприниматься как форма самовыражения и освобождения от стереотипов, связанных с телесностью.
Женщины, которые выбирают эту форму заработка, часто говорят о своем праве контролировать собственное тело и решать, как его использовать.
Однако критики указывают на возможные моральные и социальные последствия, такие как стигматизация и давление со стороны общества.
ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕВУШЕК ВЫБИРАЮТ ТАКОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА
С ростом платформ, подобных OnlyFans, девушки все чаще находят в них способ не только заработать, но и создать уникальный контент, который не доступен на традиционных медиа. Это позволяет им устанавливать непосредственный контакт с подписчиками, что зачастую становится мощным источником уверенности и поддержки.
Более того, многие видят в этом возможность финансовой независимости и свободы выбора.
Тем не менее, существует и другая сторона медали. Заказчики и платформы могут использовать такой контент в корыстных целях, из-за чего девушки рискуют столкнуться с проблемами, связанными с приватностью и безопасностью. Важно понимать, что выбор таких путей должен быть полностью осознанным, и каждая женщина должна взвешивать риски и выгоды, прежде чем принимать решение о публикации откровенных фотографий.