ФОТО | Хейли Бибер показала, как выглядит ее тело после родов

Она не стала скрывать, что медленно возвращается к своей добеременной форме. Девушка показала фото, на котором позирует в шортах и обтягивающей кофточке, демонстрируя свой живот после родов.

Никакого чуда не произошло. Жена Бибера имеет обычный животик женщины, которая недавно родила. У нее отсутствуют кубики пресса, и этой фотографией 27-летняя Хейли поддерживает всех новоиспеченных мамочек, которые переживают из-за того, что беременность изменила их тело.

Девушка понимает, что на восстановление организма нужно время. Она не мучает себя изнурительными тренировками и диетами, а просто наслаждается материнством.

Для сравнения, вот как модель выглядела до родов: