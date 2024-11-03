Травма навсегда. Актеры, которые так и не не смогли оправиться от своих ролей в хоррорах

В интервью The New York Times в 1996 году Ли призналась, что съемки этой сцены были настолько травмирующими, что она перестала принимать душ и всю оставшуюся жизнь, за редким исключением, мылась только в ванне. Однако, когда другого выхода не было, например, во время путешествий, был доступен только душ, она всегда сначала проверяла, чтобы все окна и двери были заперты.

Американский триллер 1960 года „Психо“, режиссером которого был Альфред Хичкок, запомнился многим по культовой сцене, в которой героиня актрисы Джанет Ли принимает душ.

И хотя это всего лишь кино, а серийные убийцы и страшные монстры на экране - результат работы талантливых сценаристов и художников по гриму, есть несколько случаев, когда занятые в хоррорах актеры так и не смогли полностью прийти в себя после съемок.

Сейчас к жанру ужасов все чаще обращаются и создатели сериалов. Известный как „король хоррор-сериалов“ продюсер Райан Мерфи, на счету которого уже успевшая стать классикой телевидения антология „Американская история ужасов“ (American Horror Story) и другие жуткие сериалы про серийных убийц, в этот Хэллоуин предлагает оценить его последнее творение – сериал Grotesquerie , первые серии которого уже доступны на Disney+.

Знаменитый американский кинокритик Роджер Эберт назвал снятый в 1920 году немецкий фильм „Кабинет доктора Калигари“ первым „настоящим“ фильмом ужасов. А вот пользователи сайта Rotten Tomatoes назвали лучшим в своем жанре „Носферату“, снятый двумя годами позже, в 1922 году, хотя в нем показаны почти все клише вампирских фильмов.

Фильм имел большой успех, поэтому за ним последовали и другие. В начале XX века режиссеры часто искали вдохновение в классической литературе. Были экранизированы готический роман Мэри Шелли „Франкенштейн“, новелла Роберта Льюиса Стивенсона „Странная история доктора Джекила и мистера Хайда“ и другие леденящие душу истории.

Черно-белый немой фильм Le Manoir du Diable или „Замок Дьявола“, снятый в 1896 году, считается первым фильмом ужасов в истории. Хотя фильм длится всего три минуты, в нем есть все, что ожидают любители этого жанра: скелеты, призраки, летучие мыши и, конечно же, сам дьявол.

„Я оставляла дверь в ванную открытой и никогда не закрывала шторку. Я всегда принимала душ лицом к двери и смотрела в ту сторону, независимо от того, где находилась насадка для душа“, - рассказывала актриса. Она также не скрывала, что после этой роли получила массу писем от психически неуравновешенных поклонников. Часто в них они описывали, что с актрисой хотят сделать то, что владелец отеля Норман Бейтс сделал с Мэрион Крейн в той самой сцене в душевой.

Некоторые из этих угроз были настолько подробными и серьезными, что даже потребовали вмешательства ФБР. К счастью, с Ли ничего плохого не случилось. Стоит отметить, что за роль в фильме „Психо“ Ли была удостоена престижной премии „Золотой глобус“ и номинирована на премию „Оскар“ как лучшая актриса второго плана.

Типпи Хедрен, „Птицы“

Типпи Хедрен, которой сейчас 94 года, утверждала, что на съемках другого кинохита Хичкока „Птицы“ ее клевали специально дрессированные настоящие птицы. Это произошло после того, как на съемочной площадке почему-то внезапно перестали работать механические пернатые.

„Мне не было страшно, но я была в состоянии шока и просто повторяла себе снова и снова: „Я не позволю ему (Хичкоку) сломить меня“. Хедрен вспоминает, что после того, как режиссер наконец крикнул: „Снято“, она просто сидела на полу, не в силах пошевелиться, и плакала от изнеможения. Прошли минуты, прежде чем она подняла голову и обнаружила, что все члены съемочной группы ушли, оставив ее совершенно одну, полностью эмоционально опустошенной.

Шелли Дюваль, „Сияние“

Одним из культовых фильмов жанра является „Сияние“ Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году. Это экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга. Кинокритики часто помещают его в списки лучших фильмов всех времен. Лента сильно повлияла на развитие жанра, а отсылки к „Сиянию“ можно найти в поп-культуре повсюду.