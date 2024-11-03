Травма навсегда. Актеры, которые так и не не смогли оправиться от своих ролей в хоррорах
Многие любят смотреть классические фильмы ужасов, или оценить что-то из новинок этого жанра, но мало кто задумывается о том, с чем столкнулись актеры, принявшие участие в съемках культовых ужастиков, пишет Delfi Life.
Черно-белый немой фильм Le Manoir du Diable или „Замок Дьявола“, снятый в 1896 году, считается первым фильмом ужасов в истории. Хотя фильм длится всего три минуты, в нем есть все, что ожидают любители этого жанра: скелеты, призраки, летучие мыши и, конечно же, сам дьявол.
Фильм имел большой успех, поэтому за ним последовали и другие. В начале XX века режиссеры часто искали вдохновение в классической литературе. Были экранизированы готический роман Мэри Шелли „Франкенштейн“, новелла Роберта Льюиса Стивенсона „Странная история доктора Джекила и мистера Хайда“ и другие леденящие душу истории.
Знаменитый американский кинокритик Роджер Эберт назвал снятый в 1920 году немецкий фильм „Кабинет доктора Калигари“ первым „настоящим“ фильмом ужасов. А вот пользователи сайта Rotten Tomatoes назвали лучшим в своем жанре „Носферату“, снятый двумя годами позже, в 1922 году, хотя в нем показаны почти все клише вампирских фильмов.
Сейчас к жанру ужасов все чаще обращаются и создатели сериалов. Известный как „король хоррор-сериалов“ продюсер Райан Мерфи, на счету которого уже успевшая стать классикой телевидения антология „Американская история ужасов“ (American Horror Story) и другие жуткие сериалы про серийных убийц, в этот Хэллоуин предлагает оценить его последнее творение – сериал Grotesquerie, первые серии которого уже доступны на Disney+.
И хотя это всего лишь кино, а серийные убийцы и страшные монстры на экране - результат работы талантливых сценаристов и художников по гриму, есть несколько случаев, когда занятые в хоррорах актеры так и не смогли полностью прийти в себя после съемок.
Джанет Ли, „Психо“
Американский триллер 1960 года „Психо“, режиссером которого был Альфред Хичкок, запомнился многим по культовой сцене, в которой героиня актрисы Джанет Ли принимает душ.
В интервью The New York Times в 1996 году Ли призналась, что съемки этой сцены были настолько травмирующими, что она перестала принимать душ и всю оставшуюся жизнь, за редким исключением, мылась только в ванне. Однако, когда другого выхода не было, например, во время путешествий, был доступен только душ, она всегда сначала проверяла, чтобы все окна и двери были заперты.
„Я оставляла дверь в ванную открытой и никогда не закрывала шторку. Я всегда принимала душ лицом к двери и смотрела в ту сторону, независимо от того, где находилась насадка для душа“, - рассказывала актриса. Она также не скрывала, что после этой роли получила массу писем от психически неуравновешенных поклонников. Часто в них они описывали, что с актрисой хотят сделать то, что владелец отеля Норман Бейтс сделал с Мэрион Крейн в той самой сцене в душевой.
Некоторые из этих угроз были настолько подробными и серьезными, что даже потребовали вмешательства ФБР. К счастью, с Ли ничего плохого не случилось. Стоит отметить, что за роль в фильме „Психо“ Ли была удостоена престижной премии „Золотой глобус“ и номинирована на премию „Оскар“ как лучшая актриса второго плана.
Типпи Хедрен, „Птицы“
Типпи Хедрен, которой сейчас 94 года, утверждала, что на съемках другого кинохита Хичкока „Птицы“ ее клевали специально дрессированные настоящие птицы. Это произошло после того, как на съемочной площадке почему-то внезапно перестали работать механические пернатые.
„Мне не было страшно, но я была в состоянии шока и просто повторяла себе снова и снова: „Я не позволю ему (Хичкоку) сломить меня“. Хедрен вспоминает, что после того, как режиссер наконец крикнул: „Снято“, она просто сидела на полу, не в силах пошевелиться, и плакала от изнеможения. Прошли минуты, прежде чем она подняла голову и обнаружила, что все члены съемочной группы ушли, оставив ее совершенно одну, полностью эмоционально опустошенной.
Шелли Дюваль, „Сияние“
Одним из культовых фильмов жанра является „Сияние“ Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году. Это экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга. Кинокритики часто помещают его в списки лучших фильмов всех времен. Лента сильно повлияла на развитие жанра, а отсылки к „Сиянию“ можно найти в поп-культуре повсюду.
В фильме снимались трехкратный обладатель „Оскара“ Джек Николсон и Шелли Дюваль, скончавшаяся этим летом. Она рассказывала журналистам, что во время съемок „Сияния“ она постоянно ощущала глубокий страх и приступы паники. Работу над ролью в этом фильме актриса охарактеризовала как „почти невыносимую“.
„День за днем были мучительны. Почти невыносимы. Персонаж Джека Николсона должен был быть постоянно возбужденным и злым. А моей героине приходилось плакать по 12 часов в день, девять месяцев подряд, пять-шесть дней в неделю“, — вспоминала актриса в интервью Роджеру Эберту.
Дюваль не скрывала, что роль Венди была самой сложной в ее актерской карьере. Она также рассказывала, что в какой-то момент во время съемок стресс стал настолько сильным, что у нее начали выпадать волосы. Не секрет также, что Кубрик, известный своим перфекционизмом, заставлял переснимать знаменитую сцену с бейсбольной битой 127 (!) раз. В фильме это момент, когда Венди понимает, что ее муж сошел с ума.
Хэзер Донахью, Майкл Си Уильямс и Джошуа Леонард, „Ведьма из Блэр“
Псевдодокументальный фильм ужасов 1999 года о трех студентах, которые в 1994 году отправляются в лес снимать документальный фильм о мифической „Ведьме из Блэр“ и бесследно исчезают, а три года спустя находят снятые ими кадры, в свое время стал мировой сенсацией. Он собрал более 250 миллионов долларов, что сделало его одним из самых кассовых независимых фильмов всех времен.
Актеров на главные роли нашли, разместив объявление в журнале, а сам фильм был снят в октябре 1997 года. Всего было 20 часов отснятого материала, который затем был сокращен до 81 минуты.
Создание фильма нанесло серьезную моральную травму всем трем главным актерам - Хэзер Донахью, Майклу Си Уильямсу и Джошуа Леонарду. Во время съемок режиссер пытался убедить их, что все происходит по-настоящему и что их действительно преследует ведьма - и ему это удалось. Позже выяснилось, что ведьму изображал один из членов съемочной группы, который бродил ночью посреди леса возле палатки, где спали актеры.
Во время съемок фильма трое актеров остались на семь дней одни в лесу с любительскими видеокамерами. Единственное, что они получали от съемочной группы, — это записки, оставленные на различных отметках, батарейки для камер и немного еды, чтобы не умереть с голоду. В последние два дня съемок каждый из них получал по одному энергетическому батончику и банану.
Продюсер Грег Хейл позже признался в интервью The Rolling Stone, что „во время съемок были нарушены абсолютно все правила профсоюза актеров“. Он также не скрывал, что вместе с режиссерами фильма морил актеров голодом, чтобы добиться от них максимально убедительных эмоций.
Эван Питерс, „Американская история ужасов“
На протяжении более десяти лет актер Эван Питерс демонстрировал свои актерские таланты почти во всех сезонах „Американской истории ужасов“, кроме одного. В каждом сезоне он играл другого персонажа.
В нескольких интервью актер говорил о разрушительном эффекте, который эти роли оказали на его психическое здоровье. Например, в пятом сезоне под названием „Отель“ (The Hotel) он сыграл роль серийного убийцы.
„Помню, в пятом сезоне в одной из сцен я пилой резал части тела моего персонажа. Это был один из тех моментов, когда я „вышел“ за пределы себя, чтобы посмотреть, что я на самом деле делаю, и почувствовал такое отвращение и ужас“, - вспоминал Питерс. Спустя несколько лет он убедительно сыграл одного из самых жестоких серийных убийц – Джеффри Дамера – и получил за эту роль „Золотой глобус“.