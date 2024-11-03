Воссоединению культовой поп-руппы Spice Girls мешают давние лесбийские отношения

Спустя два десятилетия после их тайного романа, о котором давно подозревали поклонники Spice Girls, Скэри Спайс решила выложить все начистоту. Она дала интервью самому популярному телеведущему Великобритании Пирсу Моргану и откровенно призналась, что они с Джери совсем недолго, но были парой. По слухам, Джинджер Спайс до сих пор не простила ее за то интервью.

По данным Daily Mail, остальные участницы группы не нашли менеджера, который смог бы или захотел бы помирить двух женщин. Дебби Гвитер, менеджер и невеста Лиама Галлахера, считается лучшим кандидатом на эту должность. Считается, что именно благодаря ей Лиам смог помириться со своим братом Ноэлем, и именно благодаря ей группа Oasis отправятся в турне следующим летом.

Согласно слухам, Spice Girls не хотят привлекать ни оригинального создателя группы Саймона Фуллера, ни компанию, которая организовала тур Spice Girls 2019 года. В то же время 30-летие формирования группы Spice Girls стремительно приближается, и все участницы, вероятно, гарантировали бы себе самый большой заработок в своей жизни, если бы воссоединились. Есть предположение, что Spice Girls могут стать хедлайнерами фестиваля „Гластонбери“ в следующем году.

„Менеджмент всех пяти участниц Spice Girls - это, пожалуй, самая сложная работа в шоубизнесе, а вражда между Мел Би и Джери превращает ее в настоящий кошмар“, - говорит источник, беседовавший с Daily Mail.

„Между ними всегда что-то происходит - в глубине души они любят друг друга, но Джери просто не может понять, почему Мел должна была рассказать всему миру об их сексуальных отношениях“.

Есть еще одна важная задача - Викторию Бекхэм тоже нужно уговаривать, ведь она уже объявила о своем уходе из мира музыки. Тем не менее, по первым оценкам, участие Пош Спайс в потенциальном воссоединении группы может добавить еще один лишний ноль к доходам „перчинок“.