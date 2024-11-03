03.11.2024, 08:00
ВИДЕО | Вспомнили свой 2002-й: неожиданный поворот в спектакле заставил таллиннскую публику вскочить со своих мест
Вчера в Таллинне прошел спектакль Варвары Шмыковой „Клуб разбитых сердец“. На сцене было всего двое актеров, но их искренняя игра и тонкая режиссура произвели эффект, будто перед зрителями развернулась целая труппа, каждая эмоция и жест отозвались в сердцах зрителей.
Спектакль, сочетающий импровизацию и продуманный текст, оказался настоящим эмоциональным аттракционом, где грусть и радость, слезы и смех, разговоры и молчание сменяли друг друга, как будто зрители смотрели на зеркала своих собственных чувств.
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