Музыкальная индустрия усеяна мертвецами. Почему погибают жертвы ранней славы и можно ли им помочь?(1)
После смерти поп-звезды Лиама Пейна в возрасте 31 года деятели музыкальной индустрии стали активно обсуждать последствия слишком ранней славы артистов в юном возрасте. Некоторые считают, что решением проблемы может стать полный запрет на работу с несовершеннолетними, пишет Русская служба Би-би-си.
После 16 октября, когда стало известно о гибели участника группы One Directon Лиама Пейна, движение музыкальной индустрии чуть затормозило. Пейн - еще один музыкант, который с юных лет пережил стремительный взлет карьеры. В 2010 году, когда на британском реалити-шоу The X Factor был создан бойз-бэнд, ему было всего 16 лет. Это оказало разрушительное воздействие на его психическое здоровье, и в попытке справиться с напряжением Пейн начал употреблять алкоголь и наркотики.
В интервью журналу Esquire Middle East в 2019 году Пейн рассказывал, как на него давит постоянное внимание: „В основном это психологические проблемы. Это подготовка к съемкам и постоянное осознание того, что тебя могут сфотографировать. Бывают дни, когда я просто не хочу выходить из дома. Даже если это просто поход в магазин... К сожалению, такое случается со всеми в этой индустрии“.
Похожая история произошла с Робби Уильямсом, который также стал участником бойз-бэнда Take That в 16 лет. Певец страдал от изнурительных панических атак с самого начала своей карьеры, что также привело к проблемам с зависимостью. „Я сдавал экзамены на аттестат, которые провалил, а потом вдруг оказался в Японии, и на улице было три тысячи фанатов, и так было везде, куда бы мы ни поехали. Это было небезопасно, это было сюрреалистично, и все это, вместе с тем, что я принимал, чтобы справиться со своей жизнью, и тем, как мое тело и разум реагировали на это, не очень хорошо сочеталось“.
Через несколько дней после смерти Пейна в интервью The Observer Гай Чемберс - коллега и соавтор Робби Уильямса - предложил запретить подросткам до 18 лет становиться поп-звездами. „Я считаю, что попадание 16-летнего подростка в мир взрослых потенциально очень вредно... Я знаю, что в случае с Робби и Take That не было ничего, чтобы защитить этих мальчиков. Это было давно, но я не вижу особых перемен. По моим наблюдениям, молодые люди, вовлеченные в крупные телешоу талантов, не проявляют осторожности. Я бы предложил, чтобы они не попадали в группы до 18 лет, и индустрия тоже должна придерживаться этого“.
С каждой шокирующей смертью артиста, прославившегося в юном возрасте, в музыкальной индустрии начинаются разговоры, что „что-то нужно менять“, но затем все возвращается на круги своя. Эми Уайнхаус, которая впервые подписала контракт со звукозаписывающей компанией в 19 лет, добилась невероятного успеха, но подвергалась агрессивному давлению СМИ. Она также страдала от проблем с зависимостью и умерла от алкогольного отравления в возрасте 27 лет в 2011 году.
Шведский диджей Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) выпускал музыку с 17 лет, о своем опыте тревоги и изнурительного гастрольного графика он рассказал в документальном фильме 2017 года Avicii: True Stories. Диджей боролся с опиоидной и алкогольной зависимостью и покончил с собой в возрасте 28 лет в 2018 году.
Аарон Картер, выпустивший свой первый альбом в возрасте девяти лет, пережил сложное детство, страдал от наркомании, в 2019 году у него диагностировали шизофрению и биполярное расстройство, а в 2022 году он умер от случайной передозировки в возрасте 34 лет.
Изменилось ли сейчас что-нибудь в лучшую сторону, когда речь заходит о защите молодых звезд музыки?
Пагубный цикл
Влияние славы в молодом возрасте - это то, с чем доктор психологии Ади Джаффе сталкивался на протяжении многих лет, занимаясь лечением музыкантов, актеров и диджеев в США. Особенно тревожным, по его словам, является то, что эти молодые люди попадают в мир взрослых, к которому они не готовы ни психически, ни физически.
„Мы берем эти молодые, творческие, часто застенчивые умы, - рассказывает он BBC, - и прогоняем их через капиталистическую систему с сильным стимулированием, где можно заработать много денег. Поначалу это завораживает, вечеринки великолепны, знаменитости, которые приходят на встречу с вами, тоже прекрасны; вы получаете возможность жить этой фантастической жизнью, но, как мы видим, есть много артистов, которых мы знаем, и чью музыку мы знаем, которым приходиться бороться, попав в эту машину“.
„Я работал с артистами, у которых в год по графику от 150 до 200 выступлений, - говорит Джаффе. - Это означает, что они проводят в поездах, автобусах и самолетах практически каждый день. У них нет стабильной домашней обстановки, они находятся в постоянно меняющихся обстоятельствах и совершенно разных часовых поясах, им нужно выступать, а потом спать в самолете, чтобы отдохнуть перед следующим выступлением. Эти подростки начинают полагаться на снотворное и стимуляторы, чтобы быть бодрыми во время выступлений, и это превращается в невероятно губительный цикл недопустимых, но неизбежных привычек“.
Мозг человека непрерывно развивается в детстве и юности, а это значит, что он более уязвим перед экстремальным давлением и непосильными нагрузками жизни поп-звезды. „Дети еще не настолько сформировались, чтобы быть способными выдерживать такой график изо дня в день, - объясняет психолог. - Когда вы выступаете с той частотой, которую требуют от этих детей, вы должны быть готовы включить энергию для выступления, независимо от вашего собственного уровня психического здоровья. Это эмоциональный труд, это усталость“.
Кроме того, он говорит, что они упускают другие важные этапы развития: „В младшем возрасте важны социальные связи, а реальность такова, что, когда тебя выталкивают в центр внимания, ты становишься невероятно изолированным, твою социальную жизнь практически отнимают“.
Например, Лиам Пейн рассказывал об одиночестве, которое приводит к зависимости от алкоголя, в подкасте The Diary of a CEO: „Такое ощущение, что когда мы были в группе, лучшим способом обезопасить нас, поскольку группа стала такой большой, было просто запереть нас в наших комнатах. И что в комнате? Конечно, минибар. Так что в какой-то момент я подумал: „Ну что ж, устрою вечеринку для одного“, и, похоже, это продолжалось на протяжении многих лет моей жизни. Со стороны кажется, что мы могли делать все, что хотели, но мы всегда были заперты в комнате на ночь, потом - машина, гостиничный номер, сцена, концерт, и мы снова заперты“.
Призыв к переменам
Психические издержки работы в музыкальном мире - широко распространенная проблема для молодых артистов, о чем свидетельствует исследование 2019 года, согласно которому 80% опрошенных 18-25-летних музыкантов заявили, что у них есть проблемы с психическим здоровьем, причем наиболее распространенными являются тревога и депрессия. У коммерчески успешных звезд могут быть дополнительные сложности, поскольку их зависимость от нездоровых механизмов преодоления проблем становится предметом заголовков газет и обсуждений в социальных сетях. „Молодые люди должны иметь возможность спотыкаться, падать, вставать и учиться, но не на публике“, - говорит Джаффе.
Но может ли идея оградить подростков от мира поп-музыки сработать на практике? Создатель группы Spice Girls Крис Херберт сомневается в этом: „Честно говоря, я не понимаю, как можно ввести минимальный возрастной порог для работы в индустрии развлечений. У нее очень долгая история создания успешных звезд всех возрастов, и всегда найдется молодежный рынок, которому нужны соответствующие артисты“.
Вместо этого Херберт предлагает изменить подход к работе индустрии. Вместо того чтобы направлять усилия на ограничения, говорит он, надо создавать правильное образование и поддержку для молодых артистов. И сделать индустрию более прозрачной. „Молодые артисты и их опекуны должны быть полностью информированы и осознавать риски, а также вознаграждения, которые сопутствуют славе. Индустрия со своей стороны должна обеспечить надлежащую структурную поддержку, в том числе квалифицированных кураторов, консультантов, удобные часы работы, перерывы на еду и регулярный отдых.
Наряду с созданием внешних систем поддержки, мы также должны сосредоточиться на обучении молодых артистов управлению финансами и создании большей прозрачности в этих обсуждениях, чтобы у них были необходимые инструменты для эффективной защиты“.
Доктор Джаффе, возможно, поддержал бы инициативу, которая удержит молодых людей от общения с публикой. Однако он отмечает, что современная природа славы непосильна даже для тех, кому за 18 лет. „Если вы подвергаетесь такому уровню публичной известности, а социальные сети и круглосуточный новостной поток дают больше возможностей и доступа, чем когда-либо прежде, думаю, это вредно, почти независимо от возраста“.
Будет ли идея Чемберса реализована или нет, многие считают, что индустрия развлечений может принять дополнительные меры для предотвращения будущих трагедий. „Музыкальная индустрия усеяна мертвецами, - говорит Херберт. - Мы трагически теряем звезд под давлением славы и богатства, и каждый раз, когда это происходит, задумываемся о необходимости перемен. Однако рано или поздно все возвращается к тому, как и было. Думаю, мы стали лучше выявлять проблемы психического здоровья и говорить о них, а иногда и оказывать поддержку, но этого недостаточно“.