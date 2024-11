Музыкальная индустрия усеяна мертвецами. Почему погибают жертвы ранней славы и можно ли им помочь?

После 16 октября, когда стало известно о гибели участника группы One Directon Лиама Пейна, движение музыкальной индустрии чуть затормозило. Пейн - еще один музыкант, который с юных лет пережил стремительный взлет карьеры. В 2010 году, когда на британском реалити-шоу The X Factor был создан бойз-бэнд, ему было всего 16 лет. Это оказало разрушительное воздействие на его психическое здоровье, и в попытке справиться с напряжением Пейн начал употреблять алкоголь и наркотики.

Похожая история произошла с Робби Уильямсом, который также стал участником бойз-бэнда Take That в 16 лет. Певец страдал от изнурительных панических атак с самого начала своей карьеры, что также привело к проблемам с зависимостью. „Я сдавал экзамены на аттестат, которые провалил, а потом вдруг оказался в Японии, и на улице было три тысячи фанатов, и так было везде, куда бы мы ни поехали. Это было небезопасно, это было сюрреалистично, и все это, вместе с тем, что я принимал, чтобы справиться со своей жизнью, и тем, как мое тело и разум реагировали на это, не очень хорошо сочеталось“.

Через несколько дней после смерти Пейна в интервью The Observer Гай Чемберс - коллега и соавтор Робби Уильямса - предложил запретить подросткам до 18 лет становиться поп-звездами. „Я считаю, что попадание 16-летнего подростка в мир взрослых потенциально очень вредно... Я знаю, что в случае с Робби и Take That не было ничего, чтобы защитить этих мальчиков. Это было давно, но я не вижу особых перемен. По моим наблюдениям, молодые люди, вовлеченные в крупные телешоу талантов, не проявляют осторожности. Я бы предложил, чтобы они не попадали в группы до 18 лет, и индустрия тоже должна придерживаться этого“.