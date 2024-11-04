Музыкальная индустрия усеяна мертвецами. Почему погибают жертвы ранней славы и можно ли им помочь?

Через несколько дней после смерти Пейна в интервью The Observer Гай Чемберс - коллега и соавтор Робби Уильямса - предложил запретить подросткам до 18 лет становиться поп-звездами. „Я считаю, что попадание 16-летнего подростка в мир взрослых потенциально очень вредно... Я знаю, что в случае с Робби и Take That не было ничего, чтобы защитить этих мальчиков. Это было давно, но я не вижу особых перемен. По моим наблюдениям, молодые люди, вовлеченные в крупные телешоу талантов, не проявляют осторожности. Я бы предложил, чтобы они не попадали в группы до 18 лет, и индустрия тоже должна придерживаться этого“.

Похожая история произошла с Робби Уильямсом, который также стал участником бойз-бэнда Take That в 16 лет. Певец страдал от изнурительных панических атак с самого начала своей карьеры, что также привело к проблемам с зависимостью. „Я сдавал экзамены на аттестат, которые провалил, а потом вдруг оказался в Японии, и на улице было три тысячи фанатов, и так было везде, куда бы мы ни поехали. Это было небезопасно, это было сюрреалистично, и все это, вместе с тем, что я принимал, чтобы справиться со своей жизнью, и тем, как мое тело и разум реагировали на это, не очень хорошо сочеталось“.

В интервью журналу Esquire Middle East в 2019 году Пейн рассказывал, как на него давит постоянное внимание: „В основном это психологические проблемы. Это подготовка к съемкам и постоянное осознание того, что тебя могут сфотографировать. Бывают дни, когда я просто не хочу выходить из дома. Даже если это просто поход в магазин... К сожалению, такое случается со всеми в этой индустрии“.

После 16 октября, когда стало известно о гибели участника группы One Directon Лиама Пейна, движение музыкальной индустрии чуть затормозило. Пейн - еще один музыкант, который с юных лет пережил стремительный взлет карьеры. В 2010 году, когда на британском реалити-шоу The X Factor был создан бойз-бэнд, ему было всего 16 лет. Это оказало разрушительное воздействие на его психическое здоровье, и в попытке справиться с напряжением Пейн начал употреблять алкоголь и наркотики.

С каждой шокирующей смертью артиста, прославившегося в юном возрасте, в музыкальной индустрии начинаются разговоры, что „что-то нужно менять“, но затем все возвращается на круги своя. Эми Уайнхаус, которая впервые подписала контракт со звукозаписывающей компанией в 19 лет, добилась невероятного успеха, но подвергалась агрессивному давлению СМИ. Она также страдала от проблем с зависимостью и умерла от алкогольного отравления в возрасте 27 лет в 2011 году.

Шведский диджей Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) выпускал музыку с 17 лет, о своем опыте тревоги и изнурительного гастрольного графика он рассказал в документальном фильме 2017 года Avicii: True Stories. Диджей боролся с опиоидной и алкогольной зависимостью и покончил с собой в возрасте 28 лет в 2018 году.

Аарон Картер, выпустивший свой первый альбом в возрасте девяти лет, пережил сложное детство, страдал от наркомании, в 2019 году у него диагностировали шизофрению и биполярное расстройство, а в 2022 году он умер от случайной передозировки в возрасте 34 лет.

Изменилось ли сейчас что-нибудь в лучшую сторону, когда речь заходит о защите молодых звезд музыки?

Пагубный цикл

Влияние славы в молодом возрасте - это то, с чем доктор психологии Ади Джаффе сталкивался на протяжении многих лет, занимаясь лечением музыкантов, актеров и диджеев в США. Особенно тревожным, по его словам, является то, что эти молодые люди попадают в мир взрослых, к которому они не готовы ни психически, ни физически.

„Мы берем эти молодые, творческие, часто застенчивые умы, - рассказывает он BBC, - и прогоняем их через капиталистическую систему с сильным стимулированием, где можно заработать много денег. Поначалу это завораживает, вечеринки великолепны, знаменитости, которые приходят на встречу с вами, тоже прекрасны; вы получаете возможность жить этой фантастической жизнью, но, как мы видим, есть много артистов, которых мы знаем, и чью музыку мы знаем, которым приходиться бороться, попав в эту машину“.