Звезда Голливуда Хлоя Грейс Морец совершила каминг-аут

О своей гомосексуальной ориентации 27-летняя знаменитость рассказала в Instagram. В частности, звезда Голливуда поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис. Хлоя Грейс Морец отметила, что голосует за демократа, ведь убеждена, что она сможет защитить ее права, как представительницы ЛГБТК+ сообщества.

„Я проголосовала досрочно и голосовала за Камалу Харрис. На кону этих выборов так много стоит. Я считаю, что правительство не имеет права на мое тело как женщины, и что решения моего тела должны принимать только я и мой врач. Камала Харрис защитит нас. Я верю в необходимость правовой защиты, которая защищает ЛГБТК+ сообщество, как лесбиянка. Нам нужна защита в этой стране и нужен доступ к медицинскому обслуживанию, в котором мы нуждаемся и которого заслуживаем“, - сообщила актриса.

Напомним, ранее Хлоя Грейс Морец находилась в отношениях с Бруклином Бекхэмом, сыном дизанейра Виктории и футболиста Дэвида. Сейчас о личной жизни артистки мало что известно. Однако ходят слухи, что с 2018 года Морец встречается с моделью Кейт Харрисон.

Кстати, двое из четырех братьев актрисы также являются геями. Сама актриса всегда поддерживала ЛГБТК+ сообщество и публично заявляла, что не собирается мириться с гомофобией.