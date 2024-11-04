Художник, который помог Обаме прийти к власти: в Fotografiska открылась выставка легендарного стрит-арта Шепарда Фейри
Октябрь завершился важным событием в культурной жизни нашей страны: в Эстонию приехала настоящая легенда, флагман уличного искусства и смелый провокатор Шепард Фейри. Художник лично открыл выставку „Фотосинтез“ и принял участие в публичных мероприятиях.
Шепард Фейри — один из самых известных и провокационных уличных художников в мире, который создал около 135 монументальных стрит-арт-работ на шести континентах. Он заявил о себе в 1989 году, сделав стикер Andre the Giant has a Posse (в переводе с английского — „У Андре Гиганта есть банда“), который привлек огромное внимание публики своим неожиданным и смелым визуальным решением и положил начало крупнейшей в мире стрит-арт-кампании OBEY GIANT (в переводе с английского —„Подчиняйся Гиганту“). Впоследствии родился еще и бренд одежды OBEY.
Мировую славу Фейри принес созданный в 2008 году плакат с портретом на тот момент кандидата в президенты США от демократов Барака Обамы, который стал символом надежды не только в Америке, но и за рубежом. Также Фейри знают по серии We the People (в переводе с английского — „Мы, народ“), которая приобрела международную славу во время женских маршей 2017 года. Творчество Фейри выходит за рамки стрит-арта — он смело давит на болевые точки общества, дабы подтолкнуть людей к обсуждению важных социальных тем. Сегодня он один из самых востребованных художников в мире, который оказал существенное влияние на то, как мы воспринимаем современное искусство и городской ландшафт.
Источником вдохновения для многих произведений Фейри служат фотографии — именно их роли в творчестве художника посвящена выставка „Фотосинтез“, которая будет открыта для всех желающих начиная со 2 ноября. Фейри соединяет фото с иллюстрациями, живописью, элементами графического дизайна и графики, в том числе рельефной печатью и шелкографией. Таким образом рождаются оригинальные произведения, в которых сочетаются разные виды искусства и которые демонстрируют техническое мастерство художника и его способность создавать целостные произведения независимо от средств выразительности.
В своем творчестве Фейри часто поднимает политические темы. В его работах много символов, которые стали частью массовой культуры. В современном фрагментированном мире труд Фейри важен как никогда: художник инициирует дискуссии по наболевшим вопросам и способствует положительным изменениям в обществе.
Сооснователь и исполнительный директор Fotografiska Maргит Аасмяэ отметила, что подход Фейри к творчеству вдохновляет ее и перекликается с теми принципами, на которых построена Fotografiska. „Стимулом для творчества Фейри служат социальные проблемы — вдохновляют они и нас. Мы ставим под сомнение нормальность происходящего вокруг, хотим докопаться до сути, выходим из зоны комфорта. Фейри действует смело и в соответствии с духом времени, он не проходит мимо важных тем и считает необходимым их обсуждать, он не согласен идти на компромиссы, потому что он не делит мир на „наше“ и „ваше“ — для него существуют только „мы“. Ради этого он добровольно берет на себя ответственность, рискуя выйти за границы дозволенного“, — проводит Аасмяэ параллели между активизмом Фейри и деятельностью Fotografiska.
Аасмяэ подчеркивает, что в творческом городке Теллискиви процветает свобода творчества и культурное многообразие и что здесь всегда высоко ценилось уличное искусство. „Фейри — международный пример того, как уличное искусство и свобода творчества могут способствовать объединению людей“, — добавляет директор Fotografiska.
На выставке „Фотосинтез“ представлено более 200 работ в разных техниках. Она включает как культовые произведения художника, так и новые, созданные специально для этой выставки. На картинах можно увидеть портреты многих деятелей искусства, которые оказали влияние на творчество Фейри, — например Дэвида Боуи, Энди Уорхола, Дэвида Линча, — а также важных фигур, которые изменили ход истории.