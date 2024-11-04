Художник, который помог Обаме прийти к власти: в Fotografiska открылась выставка легендарного стрит-арта Шепарда Фейри

Шепард Фейри — один из самых известных и провокационных уличных художников в мире, который создал около 135 монументальных стрит-арт-работ на шести континентах. Он заявил о себе в 1989 году, сделав стикер Andre the Giant has a Posse (в переводе с английского — „У Андре Гиганта есть банда“), который привлек огромное внимание публики своим неожиданным и смелым визуальным решением и положил начало крупнейшей в мире стрит-арт-кампании OBEY GIANT (в переводе с английского —„Подчиняйся Гиганту“). Впоследствии родился еще и бренд одежды OBEY.

Мировую славу Фейри принес созданный в 2008 году плакат с портретом на тот момент кандидата в президенты США от демократов Барака Обамы, который стал символом надежды не только в Америке, но и за рубежом. Также Фейри знают по серии We the People (в переводе с английского — „Мы, народ“), которая приобрела международную славу во время женских маршей 2017 года. Творчество Фейри выходит за рамки стрит-арта — он смело давит на болевые точки общества, дабы подтолкнуть людей к обсуждению важных социальных тем. Сегодня он один из самых востребованных художников в мире, который оказал существенное влияние на то, как мы воспринимаем современное искусство и городской ландшафт.

Источником вдохновения для многих произведений Фейри служат фотографии — именно их роли в творчестве художника посвящена выставка „Фотосинтез“, которая будет открыта для всех желающих начиная со 2 ноября. Фейри соединяет фото с иллюстрациями, живописью, элементами графического дизайна и графики, в том числе рельефной печатью и шелкографией. Таким образом рождаются оригинальные произведения, в которых сочетаются разные виды искусства и которые демонстрируют техническое мастерство художника и его способность создавать целостные произведения независимо от средств выразительности.