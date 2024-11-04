У известного актера Джеймса Ван Дер Бика диагностировали рак

Несмотря на поставленный диагноз, Джеймс Ван Дер Бик продолжает сниматься. Он верит в свое полное выздоровление, пишет „Фокус“.

По словам знаменитости, сейчас он справляется с этим диагнозом в частном порядке и предпринимает шаги для его решения при поддержке семьи. „Есть основания для оптимизма, и я чувствую себя хорошо“, – уверяет отец шести детей.

Колоректальный рак – тип рака, который поражает толстую или прямую кишку. Это один из самых распространенных видов рака во всем мире. Риск этого заболевания увеличивается с возрастом и в большинстве случаев развивается у людей старше 50 лет.

Узнав о своем диагнозе, Ван Дер Бик продолжил сниматься. Совсем недавно он появился в эпизоде ​​“Уокера“, а следующим его фильмом станет „В стороне: квотербек и я“, который выйдет в конце этого месяца.

Четыре года назад Ван Дер Бик переехал из Лос-Анджелеса в Техас, чтобы быть подальше от голливудской суеты. Он вместе с женой воспитывает 13-летнюю Оливию, 12-летнего Джошуа, 10-летнюю Аннабель Ли, восьмилетнюю Эмилию, шестилетнюю Гвендолин и двухлетнего Джереми.

Кимберли – вторая жена актера, с которой он сочетался браком в 2010 году в Израиле. Уже через месяц родился их первенец. С 2003 по 2009 год Джеймс был женат на актрисе Хизер Энн МакКомб.

Семья занимает важное место в сердце Джеймса, поскольку его Instagram переполнен снимками и видео с женой и детьми.