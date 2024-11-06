Фильмы кинофестиваля можно смотреть бесплатно. Правда, только онлайн

„Если в 2015 году в рамках первого кинофестиваля мы показали всего семь фильмов, то в нынешней программе у нас уже 47 лент, — приводит цифры основательница кинофестиваля, продюсер и режиссер Воля Чайковская. — За десять лет существования „Паўночнага ззяння“ мы объединили тысячи людей, продемонстрировали более 180 фильмов из 13 стран мира и провели более 100 офлайн- и онлайн-ивентов. И продолжаем сиять осенью 2024 года, поэтому приглашаю всех присоединяться к просмотрам классного кино“.

Что посмотреть?

Международная программа фестиваля откроется показом норвежского фильма „Песни Земли“ (Норвегия, 2023), который был номинирован на прошлогоднюю премию „Оскар“. Режиссер Маргрет Олин и ее 84-летний отец Йорген отправляются в путешествие по Норвегии: фьорды, ледники и водопады становятся фоном для размышлений об отношениях с природой, связях между родителями и детьми, а также для рассказов Йоргена о 55-летнем браке с женой Магнхильд, их общих радостях и философском ожидании смерти.

„Невидимый бой“ (Эстония, Латвия, Греция, Финляндия, 2023) — комедия от режиссера Райнера Сарнета, в которой сочетаются хеви-метал, кунг-фу и советский монастырь. Фильм получил приз за лучшую режиссуру в программе Orizzonti Венецианского кинофестиваля, номинирован на European Film Awards, а также сейчас борется за „Оскар“ от Эстонии.

Полнометражный хит „Под серым небом“ (Польша, 2024) белорусского режиссера Мары Тамкович, который дебютировал в этом году на Нью-Йоркском кинофестивале Tribeca и успел получить награду на крупнейшем польском кинофестивале игровых фильмов в Гдыне. Лента рассказывает историю журналистки Лены, которую арестовывают за освещение протестов 2020 года, и подсвечивает вопрос трудного выбора между свободой и безопасностью. Сюжет основан на реальной истории журналистов Катерины Андреевой и Игоря Ильяша, которые сейчас являются политзаключенными.