Фильмы кинофестиваля можно смотреть бесплатно. Правда, только онлайн
На протяжении почти трех недель будет проходит десятый кинофестиваль „Паўночнае ззянне“: Смотреть все фильмы можно бесплатно онлайн после регистрации, также некоторые ленты покажут в кинотеатрах Вильнюса, Варшавы и Таллинна. Ежедневно зрители смогут наслаждаться просмотром 47 лент из пяти программ фестиваля, среди которых международная, белорусская, украинская.
„Если в 2015 году в рамках первого кинофестиваля мы показали всего семь фильмов, то в нынешней программе у нас уже 47 лент, — приводит цифры основательница кинофестиваля, продюсер и режиссер Воля Чайковская. — За десять лет существования „Паўночнага ззяння“ мы объединили тысячи людей, продемонстрировали более 180 фильмов из 13 стран мира и провели более 100 офлайн- и онлайн-ивентов. И продолжаем сиять осенью 2024 года, поэтому приглашаю всех присоединяться к просмотрам классного кино“.
Что посмотреть?
Международная программа фестиваля откроется показом норвежского фильма „Песни Земли“ (Норвегия, 2023), который был номинирован на прошлогоднюю премию „Оскар“. Режиссер Маргрет Олин и ее 84-летний отец Йорген отправляются в путешествие по Норвегии: фьорды, ледники и водопады становятся фоном для размышлений об отношениях с природой, связях между родителями и детьми, а также для рассказов Йоргена о 55-летнем браке с женой Магнхильд, их общих радостях и философском ожидании смерти.
„Невидимый бой“ (Эстония, Латвия, Греция, Финляндия, 2023) — комедия от режиссера Райнера Сарнета, в которой сочетаются хеви-метал, кунг-фу и советский монастырь. Фильм получил приз за лучшую режиссуру в программе Orizzonti Венецианского кинофестиваля, номинирован на European Film Awards, а также сейчас борется за „Оскар“ от Эстонии.
Полнометражный хит „Под серым небом“ (Польша, 2024) белорусского режиссера Мары Тамкович, который дебютировал в этом году на Нью-Йоркском кинофестивале Tribeca и успел получить награду на крупнейшем польском кинофестивале игровых фильмов в Гдыне. Лента рассказывает историю журналистки Лены, которую арестовывают за освещение протестов 2020 года, и подсвечивает вопрос трудного выбора между свободой и безопасностью. Сюжет основан на реальной истории журналистов Катерины Андреевой и Игоря Ильяша, которые сейчас являются политзаключенными.
Nice Ladies (Мария Пономарева, Нидерланды, Украина, 2024) — трогательная история о том, как команда украинок-чирлидерш, которым за 50, держится за свою дружбу во время войны. Перед каждой из женщин стоит трудный выбор между „уехать“ и „остаться“: сумеют ли они спасти свое сестринство и найти общий язык.
Лента „Светобоязнь“ (Иван Астраховский, Павол Пекарчик, Словакия, Чехия, Украина, 2023) показывает повседневную жизнь украинской семьи в тоннелях харьковского метро. Из-за российских бомбежек 12-летнему мальчику не разрешают покидать станцию, и среди брошенных вагонов и переполненных платформ он встречает 11-летнюю девочку, с которой подружится. Смогут ли эти дети вместе снова почувствовать лучи солнца на своих лицах? Премьера фильма состоялась на 80-м Венецианском международном кинофестивале, где он получил награду Europa Cinemas Label Award.
Где смотреть?
Онлайн-просмотр всей программы „Паўночнага ззяння“ полностью бесплатный — просто нужно зайти на сайт northernlightsff.com, выбрать в программе фильмы для просмотра, во время их трансляции запустить плеер и наслаждаться волшебным миром кино.
Для тех, кому не хватает атмосферы кинотеатра, организаторы „Паўночнага ззяння“ устроили показы некоторых фильмов в офлайне — в Варшаве, Таллинне и Вильнюсе. Билеты уже в продаже, а в варшавских кинотеатрах вместе с показами еще пройдут сессии вопросов и ответов с авторами и героями лент.
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