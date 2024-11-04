Как выйти замуж за будущего президента: Елена Зеленская призналась, где познакомилась с мужем

В интервью журналисту канала SIC Зеленская призналась, что она с будущим мужем училась в одной школе в Кривом Роге. Но дружить и встречаться они начали уже после ее окончания, когда поступили в ВУЗ.

„Мы учились с ним в одной школе, в разных классах, но на одном году обучения. И со школы мы в принципе видели друг друга и знали, однако встречаться, дружить мы уже начали после того, как уже закончили школу“, – рассказала Елена.

Она добавила, что в Кривом Роге прошел значительный и важный этап их жизни. Зеленская также призналась, за что ценит своего мужа и как им удается сохранять отношения такое длительное время.

„Я очень ценю его чувство юмора и оптимизм. Иногда, кажется, что вокруг одна темнота, именно такие люди дают тебе надежду смотреть в будущее. Он всегда знает, каким-то удивительным образом, как меня поддержать, когда мне совсем сложно. У него другой тип мышления, чем у меня, и нам повезло с этим“, – рассказала она.