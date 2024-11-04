История финского Шиндлера и документалка про Тоомаса Хендрика Ильвеса: программе фильмов стран Балтии на PÖFF

Этот малоизвестный момент финской истории – выдача евреев нацистам – лежит в основе фильма „Ты не один “ , снятого признанным финским режиссёром Клаусом Хярё, автором нашумевшего „Фехтовальщика“. Историческая драма делает свой мировой дебют на кинофестивале „Тёмные ночи“ и не без гордости отмечает значительный вклад эстонских мастеров. Художник фильма Яагуп Роомет, художник по костюмам Эуген Тамберг и монтажер Тамбет Тасуя добавили проекту эстонский дух. Съемки большей части этой ленты проходили в Эстонии при участии студии Taska Film.

Всего конкурсная программа фильмов стран Балтии представляет 16 игровых, документальных и анимационных фильмов, 7 из которых – мировые премьеры.

Куратор программы Эдвинас Пукшта приглашает зрителей на эмоциональные горки, обещая сюрпризы, смех, романтику и даже шок. „Каждый фильм уникален, но всех их объединяет тонкий балтийский юмор. Девять или десять фильмов можно назвать комедиями, но даже если это не прямолинейный юмор, ирония жизни пронизывает их все“, – отмечает Пукшта.

Эстония представит на международной сцене три документальных фильма. “Бунтарь в бабочке “ Яана Тоотсена освещает последние полтора года президентского срока Тоомаса Хендрика Ильвеса, показывая его борьбу на фоне сложной политической обстановки и личных потрясений.

Фильм Эвы Кюбар „Мои любимые “ представляет пары, исследующие сложные вопросы свободной любви, вступающие в новые отношения без разрыва старых.

В своем 3D-фильме „Я родился в гараже “ Арко Окк представляет портрет знаменитого эстонского архитектора Эмиля Урбеля.

Уже полюбившиеся зрителям фильмы включают „Львицу “ Лийны Тришкиной-Ванхатало и „Жизнь и любовь “ Хелен Таккин.