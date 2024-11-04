История финского Шиндлера и документалка про Тоомаса Хендрика Ильвеса: программе фильмов стран Балтии на PÖFF
Абрахам Стиллер стал финским Оскаром Шиндлером. Благодаря его героическим действиям большинство евреев, бежавших в Финляндию перед войной, избежали депортации в Освенцим во время продолжения войны.
Этот малоизвестный момент финской истории – выдача евреев нацистам – лежит в основе фильма „Ты не один“, снятого признанным финским режиссёром Клаусом Хярё, автором нашумевшего „Фехтовальщика“. Историческая драма делает свой мировой дебют на кинофестивале „Тёмные ночи“ и не без гордости отмечает значительный вклад эстонских мастеров. Художник фильма Яагуп Роомет, художник по костюмам Эуген Тамберг и монтажер Тамбет Тасуя добавили проекту эстонский дух. Съемки большей части этой ленты проходили в Эстонии при участии студии Taska Film.
Всего конкурсная программа фильмов стран Балтии представляет 16 игровых, документальных и анимационных фильмов, 7 из которых – мировые премьеры.
Куратор программы Эдвинас Пукшта приглашает зрителей на эмоциональные горки, обещая сюрпризы, смех, романтику и даже шок. „Каждый фильм уникален, но всех их объединяет тонкий балтийский юмор. Девять или десять фильмов можно назвать комедиями, но даже если это не прямолинейный юмор, ирония жизни пронизывает их все“, – отмечает Пукшта.
Эстония представит на международной сцене три документальных фильма.“Бунтарь в бабочке“ Яана Тоотсена освещает последние полтора года президентского срока Тоомаса Хендрика Ильвеса, показывая его борьбу на фоне сложной политической обстановки и личных потрясений.
Фильм Эвы Кюбар „Мои любимые“ представляет пары, исследующие сложные вопросы свободной любви, вступающие в новые отношения без разрыва старых.
В своем 3D-фильме „Я родился в гараже“ Арко Окк представляет портрет знаменитого эстонского архитектора Эмиля Урбеля.
Уже полюбившиеся зрителям фильмы включают „Львицу“ Лийны Тришкиной-Ванхатало и „Жизнь и любовь“ Хелен Таккин.
Среди латвийских фильмов – яркая анимация Гинтса Зилбалодиса „С потоком“, которая покорила Каннский фестиваль и завоевала множество наград на других международных событиях. Чёрный кот, спасающийся от наводнения в мире после катастрофы, находит убежище на корабле вместе с другими животными, плывущими через постапокалипсис. Этот фильм претендует на звание лучшей анимации на премии Европейской киноакадемии и был выдвинут Латвией на „Оскар“ за лучший фильм на иностранном языке.
Комедия ужасов Марциса Лациса „Прикосновение вечности“, уже показанная на крупнейших фэнтези-фестивалях в Сиджесе и Остине, обязательно оставит яркий след в памяти зрителей.
Историческая драма Мариса Мартинсонса „Земля, которая поёт“ возвращает зрителей к первому латвийскому певческому празднику 1873 года. Сильный дух латвийского пробуждения запечатлён в истории страстного хорового дирижёра Юргиса, роль которого исполнил Прийт Пиус. Исполнительный продюсер – Аннели Ахвен.
Премьера фильма „Анна LOL“ Ивар Тонтегоде исследует тёмные стороны поколения Z. Также на международной премьере представлен документальный фильм Мариса Маскаланса „Конец“, где герои исследуют, что происходит с телом после смерти. Драма-комедия Лиене Линде „Чёрный бархат“ – это история самопознания женщины в тридцатилетнем возрасте.
Среди литовских фильмов выделяется „Сухое утопление“ Лауринаса Барейши, который выиграл награды на Локарнском фестивале за лучшую режиссуру и актёрский ансамбль. Этот фильм представлен от Литвы на премию „Оскар“ за лучший фильм на иностранном языке.
Фильм Игнаса Мишкиниса „Южные хроники“ предлагает взглянуть на жизнь молодёжи Шяуляй в 1990-х.
Среди мировых премьер – кулинарная комедия Эгле Вертелите „Вкусный“ и документальный фильм Линаса Микуты „Непотерянный рай“, в котором аутичный подросток становится свидетелем распада отношений родителей.
Конкурсная программа:
„Бунтарь в бабочке“ (Эстония), реж. Яан Тоотсен
„Я родился в гараже“ (Эстония), реж. Арко Окк
„Мои любимые“ (Эстония), реж. Эва Кюбар
„Жизнь и любовь“ (Эстония), реж. Хелен Таккин
„Львица“ (Эстония-Германия-Латвия), реж. Лийна Тришкина-Ванхатало
„Ты не один“ (Финляндия-Эстония-Австрия-Германия-Швеция), реж. Клаус Хярё
„Анна LOL“ (Латвия), реж. Ивар Тонтегоде
„Прикосновение вечности“ (Латвия), реж. Марцис Лацис
„Конец“ (Латвия), реж. Марис Маскаланс
„Земля, которая поёт“ (Латвия), реж. Марис Мартинсонс
„Чёрный бархат“ (Латвия), реж. Лиене Линде
„С потоком“ (Латвия-Франция-Бельгия), реж. Гинтс Зильбалодис
„Вкусный“ (Литва-Эстония), реж. Эгле Вертелите
„Непотерянный рай“ (Литва), реж. Линас Микута
„Сухое утопление“ (Литва-Латвия), реж. Лауринас Барейша
„Южные хроники“ (Литва-Эстония), реж. Игнас Мишкинис
Лучший фильм получит приз 5000 евро от Piletilevi, а также будет вручена награда лучшему продюсеру совместного проекта.
Билеты на торжественные премьеры уже доступны.
Фестиваль „Тёмные ночи“ пройдет с 8 по 24 ноября при поддержке Elisa и Nordic Hotel Forum.