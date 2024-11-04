Автора „Рататуя“ и „Лило и Стич“ осудили на 25 лет за педофилию и торговлю людьми

59-летнего мультипликатора задержали и посадили за развращение несовершеннолетних. Также автора мультфильмов обвинили в торговле людьми, пишет издание Le Figaro.

По данным следствия, с 2012 по 2021 годы Бучибу платил женщинам на Филиппинах, чтобы они совершали сексуальное насилие над детьми, а затем снимали это на камеру. Он наблюдал за происходящим в „прямом эфире“. Кроме того, Бухалем и сам издевался над несовершеннолетними и приказывал, что им делать.

Известно, что среди жертв аниматора были дети в возрасте от 5 до 10 лет. Дело получило огласку, когда Агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству обнаружило подозрительные денежные переводы на Филиппины, которые художник регулярно посылал женщинам.

В суде Бухалем признал вину. Мужчина признался в совершенных преступлениях, сказав: „Педофилия во мне“. Ему назначили наказание в виде 25 лет пребывания за решеткой.

Бухалем - известный аниматор, который работал над многими популярными проектами студий „Disney“ и „Pixar“. Среди его самых выдающихся работ - анимация для фильмов „Горбун из Нотр-Дама“, „Геркулес“, „Тарзан“ и „Суперсемейка“. Кроме того, он был одним из ключевых аниматоров таких проектов, как „Лило и Стич“ и „Рататуй“, а также работал над сценами в „Как приручить дракона“ для DreamWorks.