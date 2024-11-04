„Я еще молодой, не натанцевался“. Евгений Гриб возглавил балетную труппу тартуского театра „Ванемуйне“

„Я просто действующий артист. Я еще танцую. Очень здорово, что меня приглашает театр „Эстония“ еще танцевать. Я очень счастлив, что весной я выйду с моей труппой на сцену, и у нас будет прекрасный балетный вечер, состоящий из двух спектаклей. Наши молодые артисты будут ставить, и в одном из них я участвую. И это очень здорово, мне кажется. Кроме того, я еще молодой, не натанцевался. Конечно, посмотрю, будет ли это тяжело дальше, но пока я наслаждаюсь этим. Мне кажется, это очень важно - находиться наравне с артистами. Сейчас мир настолько изменился. Эта старая система ломается. Я просто знаю, что значит быть артистом, и чего они хотят от руководства. Мы все хотим быть значимыми, хотим быть нужными, хотим учиться. Для этого мы должны быть открыты. И вот я пытаюсь с ними налаживать такой контакт. Я очень-очень-очень благодарен, что артисты идут и следуют за мной“, - пояснил Гриб.