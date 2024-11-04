„Я еще молодой, не натанцевался“. Евгений Гриб возглавил балетную труппу тартуского театра „Ванемуйне“(1)
С начала нового театрального сезона балетную труппу тартуского театра „Ванемуйне“ возглавил хорегораф и танцор Евгений Гриб. Молодой балетмейстер намерен поднять уровень балетной труппы театра на новую высоту и предложить публике разнообразные и вдохновляющие постановки, пишет rus.err.ee.
В своей новой роли руководителя балетной труппы Евгений Гриб стремится разнообразить язык танца артистов, чтобы идти в ногу со временем. На помощь приходит сотрудничество с приглашенными хореографами.
„Я просто действующий артист. Я еще танцую. Очень здорово, что меня приглашает театр „Эстония“ еще танцевать. Я очень счастлив, что весной я выйду с моей труппой на сцену, и у нас будет прекрасный балетный вечер, состоящий из двух спектаклей. Наши молодые артисты будут ставить, и в одном из них я участвую. И это очень здорово, мне кажется. Кроме того, я еще молодой, не натанцевался. Конечно, посмотрю, будет ли это тяжело дальше, но пока я наслаждаюсь этим. Мне кажется, это очень важно - находиться наравне с артистами. Сейчас мир настолько изменился. Эта старая система ломается. Я просто знаю, что значит быть артистом, и чего они хотят от руководства. Мы все хотим быть значимыми, хотим быть нужными, хотим учиться. Для этого мы должны быть открыты. И вот я пытаюсь с ними налаживать такой контакт. Я очень-очень-очень благодарен, что артисты идут и следуют за мной“, - пояснил Гриб.
Какое будущее для балетной труппы театра „Ванемуйне“ видит ее новый руководитель?
„Я вообще не люблю загадывать. В жизни бывает так, что ты загадываешь, а потом разочаровываешься. Но здесь мне почему-то хочется сказать пару слов о том, как я это вижу. Я вижу его светлым, очень ярким. Очень эмоциональным, но легким... Но не без сложностей, конечно. Мне очень нравится. Мне очень нравится здесь быть, мне очень нравятся люди. Здесь живет творчество. Мне кажется, это самое главное“, - ответил Гриб.