ВИДЕО | Лидер группы Coldplay прямо во время выступления упал под сцену

Певец провалился под сцену в Мельбурне, Австралия. Это произошло, когда артист говорил со зрителями и шел назад не оглядываясь. Через несколько секунд Крис упал.

К счастью, лидер Coldplay не пострадал, но сразу смог отреагировать на конфуз.

Видео того момента попало в Сеть

„Это не смешно. Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня“, - сказал Мартин.

К слову, под сценой находились члены его команды. Именно они смогли вовремя подхватить звезду и не допустить травм.

После окончания концерта Coldplay отправился в Сидней в рамках своего мирового турне.