Дом звезды „Секса в большом городе“ Сары Джессики Паркер нагло ограбили

Сара Джессика Паркер ответственно отнеслись ко Дню всех святых. Знаменитость украсила свой дом снаружи тыквами, которые раскрасили в золотистый и пурпурный цвет. Однако, кому-то, похоже, так понравились праздничные декорации актрисы, что он решил их своровать.

Очевидно, Сара Джессика Паркер была совсем не в восторге, что осталась без главного атрибута Хэллоуина. На крыльце знаменитость все же поставила несколько тыкв со свечами, но они уже не были такими помпезными. Кроме того, Сара Джессика Паркер оставила гневное обращение к ворам. Актриса нацепила на дверях письмо, на котором была изображена злая тыква с надписью: „Позор ворам тыкв“.