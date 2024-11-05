Неожиданно: Бритни Спирс открыла свой бизнес и рассекретила, чем теперь будет заниматься

Об этом исполнительница рассказала в Instagram. Артистка призналась, что это тоже творческая деятельность, но она не связана с музыкой. В общем, Бритни Спирс скоро выпустит линейку ювелирных украшений. В фотоблоге певица уже показала браслет собственного производства.

Бритни Спирс также призналась, что очень волнуется, ведь для нее такой опыт является новым. Однако артистка убеждена, что женщины, на которых ориентированы ювелирные украшения, оценят ее творения.

„Скоро выйдет первая моя линейка ювелирных украшений! Утонченные, изысканные, не похожие ни на что другое! Я так взволнованна! Понимаю, как круто быть творцом, у которого страсть ко многим вещам! Девочки, уверена, вам очень понравится“, — поделилась певица.