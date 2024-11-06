Адвокаты Puff Daddy потребовали у судьи по делу рэпера заставить замолчать свидетелей

Адвокаты Марк Агнифило и Тони Джерагос, которые выступают защитниками музыкального магната Шона Комбса, больше известного как Puff Daddy, направили письмо федеральному судье, ведущему дело хип-хоп-магната о торговле людьми и рэкете, где потребовали запретить свидетелям публично разглашать информацию об их клиенте. По их словам, досудебная утечка информации, которую они называют неправдивой, „подрывает право господина Комбса на справедливое судебное разбирательство и целостность разбирательств большого жюри“, пишет ABC News.

На этот шаг их подтолкнули откровения бывшего друга Комбса, Кортни Берджесса, который в нескольких интервью утверждал, что видел записи, где знаменитости „становились жертвами“ на скандальных вечеринках Diddy.

„Эти истории быстро распространились в СМИ и создали впечатление, что такие видео существуют, что является ложью, и что правительство на самом деле доверяет его сенсационным заявлениям, что глубоко предвзято“, — утверждают адвокаты.

Они утверждают, что, не рассматривая заявления Берджесса как „вымогательство“, правительство подпитывает онлайн-теории заговора, которые делают невозможным справедливое судебное разбирательство для Дидди. По словам юристов, правительство, которое расследует это дело уже почти год, должно знать, что в вечеринках „Freak Out“ никогда не участвовали мужчины или несовершеннолетние.

По словам Берджесса, он видел кадры, где двое мужчин-звезд, будучи несовершеннолетними, „преследовались“ на вечеринках. Видео ему якобы попалось на флешке, которую хранила покойная бывшая девушка Комбса, Ким Портер, умершая в 2018 году. Он добавил, что „все“ звезды, зафиксированные камерой, по-видимому, находились под воздействием наркотиков или алкоголя.

При этом Берджесс не стал называть имена этих знаменитостей. Мужчина утверждает, что видео были сняты камерами в домах Дидди, которые не всегда были видны тем, кто находился в комнате.

Есть ли флешка с видео у свидетеля на данный момент, или он передал ее следствию, неизвестно.

В интервью Берджесс говорил, что дружил с Комбсом 35 лет и считал его своим братом, но теперь он видит в нем дьявола. Кортни отметил, что если в начале карьеры Шон был амбициозным, то, достигнув успеха, пустился во все тяжкие, став Люцифером.