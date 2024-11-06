Музеи Южной Эстонии привлекают посетителей в межсезонье „страшными историями“

В этом месяце в музее Паламусе можно не только ознакомиться со школьной жизнью Эстонии 19-го века и с произведением Оскара Лутса „Весна“, но и послушать леденящие кровь истории.

„Например, жили здесь, в окрестностях Паламусе, два брата, которые ходили в местную церковную школу. Поскольку они жили далеко, то оставались ночевать в этом доме. И вот несколько ночей подряд они слышали, что кто-то играет на гармониуме. Когда они подходили посмотреть, то видели, что двигаются только клавиши или педали, но никого рядом не было“, – рассказала научный сотрудник музея Паламусе Криста Сукк.

Чтобы остановить это, мальчики бросали в сторону педалей ботинки и даже глобус.“В результате церковнослужитель, который был их школьным учителем, оказался с перевязанной рукой и с перебитыми ногами. И однажды он больше не пришел на урок. Тогда выяснилось, что тот, кто играл на гармониуме, был духом самого церковнослужителя. Кто знает, возможно именно он и пугал мальчиков говоря им за окном, говоря: то-то-тот“, – продолжила рассказ Криста Сукк.

Такие „страшные“ экскурсии входят в программу компании „Сезон маринованных огурцов“, предлагая оригинальные мероприятия в период затишья в культурной жизни региона для привлечения посетителей.

„С конца сентября начинается спад посещаемости и становится все тише и спокойнее. В межсезонье, как ни крути, это всегда так, и в зависимости от музея количество посетителей снижается на десятки или сотни человек“, – отметила руководитель кампании Бригитта Ныммик.

Всего к компании присоединилось восемь музеев Южной Эстонии. Программа продлится до конца ноября, и работники музеев верят, что посетители не испугаются.“Во все времена разные страшные истории, интересные случаи и мистика были интересны людям“, – считает Криста Сукк.