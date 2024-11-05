ФОТО | Развратно или стильно? Ким Кардашьян впервые выгуляла драгоценность принцессы Дианы почти за 200 тысяч долларов(2)
44-летяя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян наконец блеснула на публике в аметистовом кресте с бриллиантами принцессы Дианы, который купила в прошлом году на аукционе Sotheby’s за $197 453. Многодетная мать надела его на гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2024, пишет „Фокус“
Ким позировала перед камерами в белом платье с очень широким и глубоким декольте, к которому подобрала пальто цвета слоновой кости. На ней также было массивное жемчужное колье.
Волосы Кардашьян уложила в гладкий боб с пробором слева, а ее макияж состоял из подводки для глаз, коричневых теней для век и нюдовой помады.
Украшение под названием крест Атталлаха Ким купила за цену, которая в два раза превышала первоначально заявленную. Украшение названо в честь его предыдущего владельца, Наима Атталлаха, экс-гендиректора Asprey and Garrard. Крест был изготовлен ювелирным домом Garrand в 1920-х годах и украшен квадратными аметистами, окруженными 5,25 каратами бриллиантов круглой огранки. Палестинско-британский бизнесмен одолжил аметист и бриллиантовое украшение Диане в 1980-х годах.
Диана, принцесса Уэльская появилась в кресте, надетом на нитку жемчуга, на благотворительном гала-концерте Birthright в 1987 году. На ней было фиолетовое бархатное платье от Catherine Walker.
Что касается массивного жемчужного колье Кардашьян, которое напоминало еще одно украшение Дианы, то ожерелье также было украшено рубинами и бриллиантами. Украшенное 900 жемчужинами в 11 рядов ожерелье покойная принцесса Уэльская надевала на несколько мероприятий, включая премьеры фильмов и театральных постановок в течение многих лет.