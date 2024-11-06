В Риге презентовали новую премию европейского значения „Baltic Awards“. Среди членов жюри – Тоомас Хендрик Ильвес
29 октября в зале бельэтажа Латвийской национальной оперы и балета состоялась грандиозная презентация международного проекта в области музыки, искусства, науки и архитектуры „Балтийская Премия/Baltic Awards“ с участием значимых общественных деятелей Латвии, Литвы, Эстонии, а также известных представителей бизнеса и культуры со всего мира.
„Балтийская Премия/Baltic Awards“ – новый проект „Фонда Инессы Галанте“ в сотрудничестве с общественными и образовательными учреждениями, профессиональными ассоциациями и дипломатическими представительствами трех балтийских стран. Это ежегодное культурное мероприятие призвано привлечь внимание к достижениям Балтийских стран в контексте актуальных европейских событий. Награда будет вручаться выдающимся деятелям балтийских стран за вклад в развитие своей отрасли, подчеркивая значимость региона в европейском контексте. Кроме того, премия станет символом единства и обоюдной поддержки выдающихся деятелей в Латвии, Литве и Эстонии.
„Наша земля, наша Латвия - красивейшее место, где живут умные, образованные, думающие люди, - рассказала Инесса Галанте. - Почему же про нас недостаточно знают в Европе? Мы мечтаем, чтобы слава о нашей стране, а также в целом о странах Балтии, значительно расширились и о наших заслугах заговорили в Европе и мире. И мы действительно это заслужили. Верим, что „Балтийская Премия/Baltic Awards“ станет еще одним мотивирующим фактором для вдохновения и новых идей всех одаренных людей наших государств“.
„Наша цель - подарить Латвии и союзу трех стран свое торжество, свою престижную премию, своего „Оскара“, которое станет заметным и привлекательным культурным событием в Европе, - рассказывает автор идеи и инициатор „Балтийской Премии/Baltic Awards“ Диана Галанте. - Одним из важных векторов в развитии проекта станет популяризация стран Балтии в туристическом контексте с центром в Риге и Юрмале. Мы достойны обратить пристальное внимание мира к нашим достижениям в области ключевых для нашего региона направлений - музыки, искусства, науки и архитектуры. Наших выдающихся деятелей знают и ценят во всем мире. Настало время уделить им должное внимание и популяризировать их достижения в европейском контексте“.
На презентации „Балтийская Премия/Baltic Awards“ с приветственными и вдохновляющими словами выступили высокие и значимые гости, партнеры и организаторы: авторы и инициаторы проекта Инесса и Диана Галанте; экс-президент Латвии, общественный деятель Вайра Вике-Фрейберга; экс-президент Латвии Валдис Затлерс; бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас; бывший советник экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги по экономическим вопросам Сол Норман Букинголтс, президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш; президент Литовской академии наук Юрас Банис; председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Эгилс Силиньш; латвийский журналист, председатель правления „Radio SWH“ Янис Шипкевиц. Также в экспертный комитет премии входит экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, латвийский композитор Петерис
Васкс и ведущий партнер Rödl & Partner в странах Балтии и Северной Европы Йенс-Кристиан Пастиль.
Все спикеры отметили важность, своевременность и значимость инициативы. Это событие безусловно послужит и объединяющим, и стимулирующим фактором развития трех стран Балтии. Высокий престиж премии, ее признание в мире, безусловно, послужит на благо страны в целом - каждый житель будет ощущать сопричастность к большому культурному и просветительскому проекту своей страны.
Особенно торжественным моментом мероприятия стала презентации статуэтка „Балтийской Премии/Baltic Awards“, дизайн и исполнение которой воплотила известная скульптор по стеклу Анда Мункевица. Это композиция из стекла с оттисками структуры различных латвийских деревьев - уникальными линиями, символизирующими накопленный опыт и след, оставленный человеком при его жизни.
На презентации „Балтийской Премии/Baltic Awards“ выступили юные, талантливые музыканты, лауреаты конкурса „Таланты Инессы Галанте“: 10-летний пианист Густавс Калейс, коклеистка Лига Грике, покорившая престижные залы мира от Royal Albert Hall до Mozarthaus и талантливый саксофонист, лауреат многочисленных международных конкурсов Айгарс Рауманис.
Принимая во внимание одну из сфер премии – науку, и ее современное направление – IT, особым гостем мероприятия стал Ник Отвейлер (Nicks Ottweiler), представитель немецко-латвийской компании, которая с помощью платформы HOLOWAY планирует успешно развивать в Латвии разработки инноваций в области технологий искусственного интеллекта. Ник презентовал ИИ-версию модератора мероприятия – актера Яниса Скутелиса – Janis AI.
Первая „Балтийская Премия/Baltic Awards“ состоится в 2025 году, с 15 по 17 августа в Юрмале в к/з Dzintari. По красной дорожке пройдут номинанты, известные музыканты, актеры театра и кино, художники, бизнесмены, политики и другие почетные гости со всего мира. „Балтийская Премия/Baltic Awards“ ознаменуется большими торжественными концертами с участием выдающихся исполнителей из стран Балтии и мировых звезд. Особенным событием станет церемония вручения премии победителям 2025 года. Билеты на мероприятия уже поступили в продажу в сети Biļešu Paradīze. https://www.bilesuparadize.lv/lv/custompage/4313/. Организаторы приглашают присоединиться к этому яркому, грандиозному событию.
Награды премии будут ежегодно ротироваться между странами.
В 2025 году „Балтийская Премия/Baltic Awards“ будет вручена в следующем порядке:
деятелям Литвы - за значительный вклад в науку;
деятелям Латвии - за значительный вклад в искусство и музыку;
деятелям Эстонии - за значительный вклад в архитектуру.
Кроме того, будет вручен Гран-при за выдающийся вклад в развитие определенной отрасли. Номинанты в каждой стране будут отобраны профессионалами и ассоциациями конкретной отрасли. Каждый номинант оценивается с точки зрения значимости, новаторства и резонанса его вклада в балтийский и европейский контекст. Также совместно с Латвийской Национальной оперой и балетом будет учреждена премия „Baltic Awards the Opera Rising Star“ – награда будет вручаться для поддержки будущих звезд мировой оперной сцены.