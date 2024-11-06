В Риге презентовали новую премию европейского значения „Baltic Awards“. Среди членов жюри – Тоомас Хендрик Ильвес

„Балтийская Премия/Baltic Awards“ – новый проект „Фонда Инессы Галанте“ в сотрудничестве с общественными и образовательными учреждениями, профессиональными ассоциациями и дипломатическими представительствами трех балтийских стран. Это ежегодное культурное мероприятие призвано привлечь внимание к достижениям Балтийских стран в контексте актуальных европейских событий. Награда будет вручаться выдающимся деятелям балтийских стран за вклад в развитие своей отрасли, подчеркивая значимость региона в европейском контексте. Кроме того, премия станет символом единства и обоюдной поддержки выдающихся деятелей в Латвии, Литве и Эстонии.

„Наша земля, наша Латвия - красивейшее место, где живут умные, образованные, думающие люди, - рассказала Инесса Галанте. - Почему же про нас недостаточно знают в Европе? Мы мечтаем, чтобы слава о нашей стране, а также в целом о странах Балтии, значительно расширились и о наших заслугах заговорили в Европе и мире. И мы действительно это заслужили. Верим, что „Балтийская Премия/Baltic Awards“ станет еще одним мотивирующим фактором для вдохновения и новых идей всех одаренных людей наших государств“.

„Наша цель - подарить Латвии и союзу трех стран свое торжество, свою престижную премию, своего „Оскара“, которое станет заметным и привлекательным культурным событием в Европе, - рассказывает автор идеи и инициатор „Балтийской Премии/Baltic Awards“ Диана Галанте. - Одним из важных векторов в развитии проекта станет популяризация стран Балтии в туристическом контексте с центром в Риге и Юрмале. Мы достойны обратить пристальное внимание мира к нашим достижениям в области ключевых для нашего региона направлений - музыки, искусства, науки и архитектуры. Наших выдающихся деятелей знают и ценят во всем мире. Настало время уделить им должное внимание и популяризировать их достижения в европейском контексте“.