06.11.2024, 20:00
Отношения с низкой сексуальной активностью: насколько редко — это слишком редко, и стоит ли расставаться, если секс отсутствует?(7)
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Страсть, чувства и постоянное волнение — начало отношений часто бывает временем, когда пара много времени проводит вместе и в постели, ведь все ново и увлекательно. Однако потом проходит конфетно-букетный период и отношения становятся рутиной...
Интимная жизнь в отношениях со временем стабилизируется, и хотя секса может быть меньше, чем в начале, партнеры обычно находят подходящий для них ритм. Но что делать, если секс полностью исчезает из отношений?
Пары, у которых секс случается менее десяти раз в год или отсутствует на протяжении 6–12 месяцев, попадают под определение отношений с низкой сексуальной активностью. По оценкам, 15–25 процентов супружеских пар могут подпадать под это определение.
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