А вы свой след не оставляли?! В Эстонском национальном музее открылась выставка, созданная на основе ДНК 100 000 жителей Эстонии

Произведения выставки, созданные в сотрудничестве с Институтом геномики Тартуского университета и Камерным хором Эстонской филармонии, посвящены взаимосвязи данных ДНК человека и звуковых ландшафтов, создавая уникальную точку пересечения эстонской науки и культурного наследия. „Рёдзи Икеда известен своими масштабными инсталляциями, часто основанными на научных данных, – рассказала куратор выставки Кати Торп. – Его способность объединять искусство с научными концепциями визуально убедительным и продуманным образом поистине замечательна“.

Открытие выставки сопровождалось увлекательной встречей с художником, где Рёдзи Икеда поделился мыслями о процессе создания своих произведений и об их значении. „Благодаря моему искусству люди могут найти собственные ответы, причем единственно правильного ответа не существует. Глядя на мои работы, каждый находит свои индивидуальные ответы. Моя работа составляет лишь 50 процентов, а оставшиеся 50 процентов создает сама публика – искусство является диалогом между мной и зрителем, позволяя ему пережить что-то личное и уникальное“, - сказал Икеда.

„Геномные данные жителей Эстонии вдохновили на создание произведения, где посетители проходят через поток данных, отражающий эстонскую историю. Чем тщательнее вы следите за потоком данных, тем сильнее становится связь между исследовательскими работами и темами, которые можно увидеть на всех выставках музея“, - отметила директор Эстонского национального музея Керту Сакс.

Посетителей ожидает мультисенсорный опыт, включающий зрение, звук и размышления. Сочетание современной визуализации данных, захватывающих звуковых ландшафтов и физического присутствия в пространстве произведет неизгладимое впечатление на каждого посетителя выставки.

В центре выставки находятся три произведения:

1. „vox aeterna“ (2024) – звуковая инсталляция, латинское название которой переводится как „Вечный голос“. Она состоит из различных человеческих голосов в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии.