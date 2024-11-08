ФОТО | Блогер „слил“ нового бойфренда Брежневой: с кем закрутила роман 42-летняя звезда

Как известно, первые сплетни о новом романе знаменитости распространились, когда парочка засветилась на концерте группы „Океан Эльзы“ в Киеве в октябре. Хотя сама Брежнева после развода с Меладзе в 2023 году тщательно скрывала свою личную жизнь, инсайдеры сообщили, что она уже даже живет с новым избранником.

Со ссылкой на собственные источники, Беспалов отметил, что бойфренд Веры работает в банковской сфере. 37-летний Роман Бунич занимает должность директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров „Креди Агриколь“.

Однако ранее блогер рассказывал, что банкир находится в отношениях с певицей Мишель Андраде. Пара была вместе почти год, а сейчас появилась информация о романе Бунича с Брежневой.

При этом инсайдеры указывают, что на днях видели Андраде с мужчиной на день рождении у общих друзей.

„Это тот самый мужчина, который обожает Мишель Андраде. У них отношения длительное время. Для него Мишель - это любовь всей жизни. Так сказать, повезло, потому что и красавчик, и очень-очень состоятельный. В противовес этой романтической истории появляется Вера Брежнева“, - сказал звездный обозреватель.

К слову, пока ни одна из певиц не подтверждали отношения с Романом, как и он сам.