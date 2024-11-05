„Молодая женщина совершила ошибку“. Организаторы конкурса „Мисс Вселенная“ отстранили одну участницу

„Организация „Мисс Вселенная“ хочет подчеркнуть важность сохранения конфиденциальности и уважения в ходе этого процесса. На протяжении многих лет наш конкурс был маяком разнообразия, инклюзивности и расширения прав и возможностей женщин по всему миру. В этой связи соблюдение строгих этических принципов, таких как конфиденциальность и уважение, имеет важное значение для сохранения целостности нашей организации и благополучия участниц“, - говорится в сообщении организации.

„Конфиденциальность является основополагающим принципом любого дисциплинарного процесса. Защищая конфиденциальную и личную информацию, мы не только обеспечиваем справедливость и беспристрастность наших решений, но и достоинство всех участников. По мере продвижения вперед мы подтверждаем нашу приверженность этим принципам. Мы убедительно просим всех уважать частную жизнь нашей участницы из Панамы в это время и избегать ненужных спекуляций, которые могут негативно повлиять на все вовлеченные стороны“.

В Панаме отреагировали на отстранение участницы. Президент Señorita Panamá Oficial Сесар Анель Родригес провел прямую трансляцию по этому поводу, однако никаких дополнительных подробностей раскрыто не было. „У нас нет никаких разногласий или конфликтов с организацией. Мы работали вместе весь день, чтобы подготовить заявление и сообщить вам, что, к сожалению, наша страна не будет представлена на следующем конкурсе „Мисс Вселенная“. Я знаю, что у всех много вопросов, но я прошу о благоразумии и уважении, которые нам всем необходимы. К сожалению, будучи молодой женщиной, она совершила ошибку, которую организация не может допустить. И „Мисс Вселенная“ приняла решение снять ее с конкурса“, - заявил он. Родригес добавил, что сожалеет о том, что Итали Море пришлось с этим столкнуться, и выразил надежду, что она не столкнется с травлей из-за этого.