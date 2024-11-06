ИНТИМНЫЙ КАДР | „В школе надо мной издевались“. Эстонская модель и звезда OnlyFans Айки Нийнеметс показала все

„В предподростковом возрасте я смотрела Fashion TV, ходила по комнате и думала, что хотела бы заниматься этим, когда вырасту. Я не состою ни в одном агентстве, я слишком „стара“ для них, хотя у меня нет ни морщин, ни целлюлита. Все коллаборации с эстонскими дизайнерами - Танель Веэнре, Альдо Ярвсоо, Каролин Куузик, Крисс Сооник - я получила, сама написав им.