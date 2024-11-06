Шоубиз
06.11.2024, 09:00

ИНТИМНЫЙ КАДР | „В школе надо мной издевались“. Эстонская модель и звезда OnlyFans Айки Нийнеметс показала все

 
Айки Нийнеметс
Айки Нийнеметс
ФОТО: Erakogu

Модель и звезда OnlyFans Айки Нийнеметс (30), выросшая в Пярну и живущая в Нидерландах, говорит, что нужно противостоять как физическому, так и психологическому насилию.

„В предподростковом возрасте я смотрела Fashion TV, ходила по комнате и думала, что хотела бы заниматься этим, когда вырасту. Я не состою ни в одном агентстве, я слишком „стара“ для них, хотя у меня нет ни морщин, ни целлюлита. Все коллаборации с эстонскими дизайнерами - Танель Веэнре, Альдо Ярвсоо, Каролин Куузик, Крисс Сооник - я получила, сама написав им.

В школе надо мной издевались. Когда я училась в четвертом классе, у нас в школе проводился конкурс красоты. Я спросила свою классную руководительницу, могу ли я принять в нем участие. Она ответила „хм“, спросила класс: „Вы хотите, чтобы она участвовала?“ и хихикнула. С тех пор я стала думать

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