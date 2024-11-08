„Впереди у нас много дней без солнца“. Что нужно успеть сделать этой осенью: советы от известных эстонских персон

Созерцайте, вдыхайте ароматы и восхищайтесь вслух! Гуляя по лесу, я всегда говорю: „Как красиво!“ – именно вслух, а не про себя!

Фотографируйте себя и природу. И делайте фото себя до и после, вы начнете замечать, как хорошо вы выглядите после прогулки.

Начнем с простого, с прогулок. В Таллинне есть много прекрасных троп ( terviserajad.ee/ru/rajad ). Моя любимая – Nõmme-Harku terviserada. Что я делаю на тропах и от души советую делать всем:

Впереди у нас много дней без солнца, поэтому предлагаю начать планирование осени с поддержки самого себя.

Осень – это еще и начало сезона культурных мероприятий, как раз сейчас я начинаю циклы лекций для взрослой аудитории и для гимназистов, работаю как куратор художественных выставок и готовлюсь к вернисажам, так что скучать и тосковать некогда! А благодаря моим собакам, золотистым ретриверам Ирису и Норе, я ежедневно хожу на длинные прогулки в любую погоду и получаю необходимый заряд радости, энергии, свежего воздуха и позитива!

Ну а ноябрь традиционно посвящаю украшению дома к Рождеству и Новому году! Так мне намного легче пережить этот самый темный и мрачный месяц в году, продумать декор для каждого помещения, неспеша перебрать все украшения прошлого года и подумать, что можно было бы приобрести в этом сезоне. Новогодние украшения я храню годами, стараюсь находить новые интересные сочетания и украшать каждое помещение иначе, чем в прошлом году!

Для меня осень – это самый уютный сезон в году! В октябре мой день рождения, и это праздник, встречи с друзьями и родными! Обожаю готовить и сервировать стол, всегда стараюсь удивить гостей каким-то блюдом, необычным сочетанием вина и еды, интересной винтажной посудой с историей, украсить стол сезонными живыми цветами и продумать программу развлечений! Вообще осенью в нашей семье много дней рождения, и почти каждую неделю мы либо ходим в гости, либо устраиваем приемы у себя дома!

Еще предлагаю поучиться. Если располагаете средствами, можно посмотреть в сторону университетов. Для взрослых у них есть mikrokraad – это годовой курс на разные темы. Вот, например, здесь предложения Таллиннского университета: tlu.ee/mikrokraad. Еще есть ресурс, где можно найти бесплатные курсы: koolitus.edu.ee. Там много профессиональных курсов, но есть и по психологии и развитию мягких навыков.

Помимо знаний, не менее важным я считаю знакомство с новыми людьми. Я была на многих курсах и не перестаю удивляться тому, как много среди нас интересных, умных, необычных людей, с которыми, если бы не учеба, я не познакомилась бы. К концу осенне-зимнего сезона вы будете знать и уметь что-то новое, круг общения расширится, и вы будете чувствовать себя увереннее.

Андрей Коробейник,

член Рийгикогу

Каждой осенью я стараюсь выбраться в лес за грибами, это замечательная возможность для хорошей прогулки. В детстве я делал это гораздо чаще, поэтому вокруг Пярну знаю много грибных мест, но и вокруг Таллинна их найти несложно. У грибников спрашивать совета бесполезно, свои тайны они унесут с собой в могилу, но можно воспользоваться Google Maps и выбрать на карте место с большим количеством леса.

Преимущество такого метода еще и в том, что каждый раз можно исследовать новые места. В этом году, например, мой выбор пал на довольно обширный лесной массив в нескольких километрах от Кехра (в сторону ­Аэгвийду). Если поехать за грибами на поезде, то можно выйти на одной остановке и дойти до другой, собрав по пути достаточно грибов (если повезет).

В этом году на плохой урожай жаловаться не приходится. В наших лесах не так много ядовитых грибов, гораздо больше тех, к которым люди относятся с незаслуженным недоверием. К примеру, известный всем гриб-дождевик, который лопается, если на него наступить. Молодые экземпляры этого гриба очень хорошо подходят для супа. Или другой довольно распространенный у нас гриб с „аппетитным“ названием „навозник белый“, он, правда, чаще растет на открытых пространствах. В центральной Европе гриб очень популярен, и его можно приготовить, например, с пастой. Но собирать нужно тоже молодые экземпляры.

3 обязательных к посещению осенних мероприятия от журнала JANA Luxury Честный разговор В Fotografiska открылась выставка Nude, где представлены работы 32 современных фотохудожниц из разных стран мира. На новой выставке можно увидеть, каким может быть освобожденное от исторических ограничений современное ню и что оно может поведать о сегодняшнем обществе. На протяжении всей истории искусства работы в стиле ню в основном создавались согласно канонам красоты той или иной эпохи. Чаще всего выбирали и утверждали их мужчины для услады своих глаз. Фиксируя наготу, современные фотохудожницы исследуют человеческую природу, родительство, любовь, борьбу, восприятие человеком самого себя и окружающего мира. Организаторы советуют смело приходить на выставку с детьми. fotografiska.com Fashion Manifesto Милан сегодня является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. И на выставке „Fashion Manifesto. 100 лет итальянской моды“, которая 2 ноября открылась в замке Фалль в Кейла-Йоа, впервые в Эстонии будут представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева – шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века. Гости смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, сочетающий современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи. schlossfall.com Бунтарь в галстуке-бабочке В центре внимания 28-го Таллиннского фестиваля „Темные ночи“ (PÖFF), который пройдет 8-24 ноября, немецкие фильмы – в связи с 70-летием немецкого агентства по экспорту фильмов German Films и 25-летием Института Гете в Эстонии. Фильм открытия фестиваля – „Праздники и друзья“ (Feste & Freunde) Дэвида Дитля тоже из Германии: через проходящие в течение трех лет восемь вечеринок распутываются клубки отношений между приближающимися к среднему возрасту друзьями, и все они ищут то, что и... кто имеет значение в жизни. На премьеры всех шести конкурсных программ ожидаются авторы фильмов – это эксклюзивная возможность послушать их и задать свои вопросы. И впервые в PÖFF включена конкурсная программа документального кино. Состоится также ряд премьер эстонских фильмов, в том числе „Бунтарь в галстуке-бабочке“ (Kikilipsuga mässaja) – откровенный фильм-портрет Яана Тоотсена о президентстве Тоомаса Хендрика Ильвеса. poff.ee

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