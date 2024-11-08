„Впереди у нас много дней без солнца“. Что нужно успеть сделать этой осенью: советы от известных эстонских персон
Известные жители Эстонии рассказали журналу JANA Luxury, чем предпочитают заниматься с наступлением осени.
Эвелина Ведом,
искусствовед
Для меня осень – это самый уютный сезон в году! В октябре мой день рождения, и это праздник, встречи с друзьями и родными! Обожаю готовить и сервировать стол, всегда стараюсь удивить гостей каким-то блюдом, необычным сочетанием вина и еды, интересной винтажной посудой с историей, украсить стол сезонными живыми цветами и продумать программу развлечений! Вообще осенью в нашей семье много дней рождения, и почти каждую неделю мы либо ходим в гости, либо устраиваем приемы у себя дома!
Ну а ноябрь традиционно посвящаю украшению дома к Рождеству и Новому году! Так мне намного легче пережить этот самый темный и мрачный месяц в году, продумать декор для каждого помещения, неспеша перебрать все украшения прошлого года и подумать, что можно было бы приобрести в этом сезоне. Новогодние украшения я храню годами, стараюсь находить новые интересные сочетания и украшать каждое помещение иначе, чем в прошлом году!
Осень – это еще и начало сезона культурных мероприятий, как раз сейчас я начинаю циклы лекций для взрослой аудитории и для гимназистов, работаю как куратор художественных выставок и готовлюсь к вернисажам, так что скучать и тосковать некогда! А благодаря моим собакам, золотистым ретриверам Ирису и Норе, я ежедневно хожу на длинные прогулки в любую погоду и получаю необходимый заряд радости, энергии, свежего воздуха и позитива!
Варвара Сергеева,
радиоведущая
Впереди у нас много дней без солнца, поэтому предлагаю начать планирование осени с поддержки самого себя.
Начнем с простого, с прогулок. В Таллинне есть много прекрасных троп (terviserajad.ee/ru/rajad). Моя любимая – Nõmme-Harku terviserada. Что я делаю на тропах и от души советую делать всем:
Идите довольно быстрым шагом, это важно, такая мягкая аэробная нагрузка снижает уровень стресса, разгоняет кровь.
Фотографируйте себя и природу. И делайте фото себя до и после, вы начнете замечать, как хорошо вы выглядите после прогулки.
Созерцайте, вдыхайте ароматы и восхищайтесь вслух! Гуляя по лесу, я всегда говорю: „Как красиво!“ – именно вслух, а не про себя!
Еще предлагаю поучиться. Если располагаете средствами, можно посмотреть в сторону университетов. Для взрослых у них есть mikrokraad – это годовой курс на разные темы. Вот, например, здесь предложения Таллиннского университета: tlu.ee/mikrokraad. Еще есть ресурс, где можно найти бесплатные курсы: koolitus.edu.ee. Там много профессиональных курсов, но есть и по психологии и развитию мягких навыков.
Помимо знаний, не менее важным я считаю знакомство с новыми людьми. Я была на многих курсах и не перестаю удивляться тому, как много среди нас интересных, умных, необычных людей, с которыми, если бы не учеба, я не познакомилась бы. К концу осенне-зимнего сезона вы будете знать и уметь что-то новое, круг общения расширится, и вы будете чувствовать себя увереннее.
Андрей Коробейник,
член Рийгикогу
Каждой осенью я стараюсь выбраться в лес за грибами, это замечательная возможность для хорошей прогулки. В детстве я делал это гораздо чаще, поэтому вокруг Пярну знаю много грибных мест, но и вокруг Таллинна их найти несложно. У грибников спрашивать совета бесполезно, свои тайны они унесут с собой в могилу, но можно воспользоваться Google Maps и выбрать на карте место с большим количеством леса.
Преимущество такого метода еще и в том, что каждый раз можно исследовать новые места. В этом году, например, мой выбор пал на довольно обширный лесной массив в нескольких километрах от Кехра (в сторону Аэгвийду). Если поехать за грибами на поезде, то можно выйти на одной остановке и дойти до другой, собрав по пути достаточно грибов (если повезет).
В этом году на плохой урожай жаловаться не приходится. В наших лесах не так много ядовитых грибов, гораздо больше тех, к которым люди относятся с незаслуженным недоверием. К примеру, известный всем гриб-дождевик, который лопается, если на него наступить. Молодые экземпляры этого гриба очень хорошо подходят для супа. Или другой довольно распространенный у нас гриб с „аппетитным“ названием „навозник белый“, он, правда, чаще растет на открытых пространствах. В центральной Европе гриб очень популярен, и его можно приготовить, например, с пастой. Но собирать нужно тоже молодые экземпляры.
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