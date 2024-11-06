Шоубиз
06.11.2024, 10:00

ФОТО | По возвращению домой Алику Милову ждал неприятный сюрприз: „Люди такие милые“

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Алика Милова
Алика Милова
ФОТО: Liina Notta | Delfi Meedia

Певицу Алику Милову ждал неприятный сюрприз, когда она обнаружила, что кто-то снял с ее велосипеда заднее колесо и унес его с собой.

„Заднее колесо чьего-то прекрасного велосипеда куда-то пропало“, - гласил один из постов в социальной сети. Алика сделала скриншот этого сообщения и опубликовала его в своем Instagram, где призналась, что это был ее велосипед. „Люди такие милые. Мой велосипед“, - подписала снимок разочарованная певица.

Скриншот

Недавно Алика отправилась в очередное путешествие со своим бойфрендом-режиссером Раулем Эско. До этого пара посетила Италию. „Это была такая приятная поездка в Рим. Хорошая еда, хорошая компания и прекрасная погода“, - написала Алика и поделилась фотографиями. Рауль также поделился романтическими снимками из поездки в своем личном аккаунте.

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