ФОТО | По возвращению домой Алику Милову ждал неприятный сюрприз: „Люди такие милые“

„Заднее колесо чьего-то прекрасного велосипеда куда-то пропало“, - гласил один из постов в социальной сети. Алика сделала скриншот этого сообщения и опубликовала его в своем Instagram, где призналась, что это был ее велосипед. „Люди такие милые. Мой велосипед“, - подписала снимок разочарованная певица.
Недавно Алика отправилась в очередное путешествие со своим бойфрендом-режиссером Раулем Эско. До этого пара посетила Италию. „Это была такая приятная поездка в Рим. Хорошая еда, хорошая компания и прекрасная погода“, - написала Алика и поделилась фотографиями. Рауль также поделился романтическими снимками из поездки в своем личном аккаунте.