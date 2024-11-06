ФОТО | По возвращению домой Алику Милову ждал неприятный сюрприз: „Люди такие милые“

„Заднее колесо чьего-то прекрасного велосипеда куда-то пропало“, - гласил один из постов в социальной сети. Алика сделала скриншот этого сообщения и опубликовала его в своем Instagram, где призналась, что это был ее велосипед. „Люди такие милые. Мой велосипед“, - подписала снимок разочарованная певица.