Романтично! Андрей Зевакин участвует в финале Eesti Laul в дуэте со своей любимой, которая раньше никогда не выступала на сцене
В выпуске передачи „Ringvaade“ во вторник стало известно, что Андрей Зевакин вновь вышел в финал песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на „Евровидении“. На сцене он споет дуэт, и если Зевакин уже опытный участник, то его возлюбленная Келли-Карита Ефимова впервые в жизни взяла в руки микрофон.
„Ringvaade“ устроил сюрприз возлюбленной Зевакина, которая работает парикмахером, прямо в ее салоне. Келли-Карита думала, что к ней должен прийти клиент, но на самом деле там появился репортер с камерой.
У Келли-Кариты задрожали руки от этой новости. „Скажу честно, это мой первый раз“, - сказала она, имея в виду отсутствие у нее опыта сценических выступлений. „Посмотрим, что будет дальше“.
Однако Келли-Карита рассказала, что раньше пела в хоре. „Кажется, в ноты все-таки попадаю“, - весело прокомментировала она. „Иначе он бы не стал просить, не так ли?“ - сослалась на своей парня Андрея Келли-Карита.
Келли-Карита будет выступать под своим сценическим именем Карита. Она считает, что сценический опыт Андрея, безусловно, станет для нее поддержкой.
Когда Келли-Карита сделала видеозвонок Андрею из салона, то блогер все еще спал. „Уже 12 часов, а я все еще сплю. Извините“, - сказал Андрей. „Но очень мило, очень круто. Для меня большая честь снова участвовать в Eesti Laul.
„Я думаю, это может всех удивить“, - сказал Андрей, описывая их песню с Каритой. „Приступим к работе!“
Андрей и Келли-Карита исполнят свою совместную песню „Ma ei tea sind“ („Я не знаю тебя“) в финале конкурса Eesti Laul 2025, который пройдет 15 февраля в Unibet Arena.