06.11.2024, 12:00
KinoFF – OFF | Отсутствие финансирования и отказ от российских фильмов: кинофестиваль в Ида-Вирумаа больше не состоится
ФОТО: KinoFF
Этой осенью кинофестиваль KinoFF, ранее радовавший зрителей Ида-Вирумаа, не состоится. Фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона, отменен из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся его организатор – PÖFF. Руководитель кинофестиваля PÖFF Тийна Локк поделилась подробностями и выразила надежду на возможное возвращение KinoFF в будущем.