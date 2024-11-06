KinoFF – OFF | Отсутствие финансирования и отказ от российских фильмов: кинофестиваль в Ида-Вирумаа больше не состоится

Этой осенью кинофестиваль KinoFF, ранее радовавший зрителей Ида-Вирумаа, не состоится. Фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона, отменен из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся его организатор – PÖFF. Руководитель кинофестиваля PÖFF Тийна Локк поделилась подробностями и выразила надежду на возможное возвращение KinoFF в будущем.