Культура
06.11.2024, 12:00

KinoFF – OFF | Отсутствие финансирования и отказ от российских фильмов: кинофестиваль в Ида-Вирумаа больше не состоится

 
Церемония открытия фестиваля KinoFF
Церемония открытия фестиваля KinoFF
ФОТО: KinoFF

Этой осенью кинофестиваль KinoFF, ранее радовавший зрителей Ида-Вирумаа, не состоится. Фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона, отменен из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся его организатор – PÖFF. Руководитель кинофестиваля PÖFF Тийна Локк поделилась подробностями и выразила надежду на возможное возвращение KinoFF в будущем.

По словам Тийны Локк, решающую роль в отмене фестиваля сыграло прекращение финансирования PÖFF со стороны Капитала культуры, в результате чего

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