90-е возвращаются! В Таллинне выступит финская сенсация Евровидения Windows95man

В этом году Кейстери произвел фурор своей песней „No Rules!“, вместе с певцом Хенри Пииспаненом представляя Финляндию на песенном конкурсе „Евровидение“. Миллионы зрителей стали свидетелями присущего ему игривого стиля и уникальной смелости вытворять на сцене разные странности. „Честно говоря, я не чувствую напряжения“, – сказал Кейстери, мысленно оглядываясь на происходившее. – „Я лично люблю рисковать, и под напряжением даже работаю лучше. Это дает мне адреналин и мотивирует лучше делать свое дело“.

Но откуда художник черпает вдохновение для такого своеобразного поведения на сцене? „Это, по сути, идет из моего детства“, – сказал Кейстери. – „У меня было очень счастливое детство, так что мне очень комфортно в него возвращаться и воссоздавать некоторые из тех моментов. И я люблю вещи из 80-х и 90-х годов. Тогдашнюю поп-культуру, музыку, искусство“.

Творческий путь Windows95man начался с Уккели – персонажа, которого он создал в 2008 году. По словам музыканта, как Уккели, так и Windows95man – разные стороны его самого. „Они – часть меня, Теэму Кейстери. Однако нормальный я – немного скучный. Когда же я надеваю такой костюм супермена, вот тогда начинается магия, и я могу переступать границы“.

Впервые внимания широкой публики Windows95man удостоился на фестивале Flow в 2013 году, и это помогло певцу быстро взойти на международную сцену. „Иногда я путаюсь между этими персонажами. К примеру, Windows95man пытается рисовать, как Уккели, и я оказываюсь в замешательстве – что здесь происходит?“ – смеется Кейстери, чья эксцентрическая и обаятельная персона не первый год веселит публику на различных фестивалях. Причем в самых неожиданных обстоятельствах – к примеру, он выступал в роли диджея на одном из рейсов Finnair.