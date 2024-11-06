90-е возвращаются! В Таллинне выступит финская сенсация Евровидения Windows95man
14 марта 2025 года в таллиннском клубе Helitehas можно будет наблюдать совершенно уникальное шоу – на сцену выйдет финский визуальный художник и диджей Теэму Кейстери, больше известный как Windows95man, сенсация нынешнего Евровидения. Вечер будет наполнен ностальгической музыкой, инспирированной 90-ми годами прошлого века, мощными визуальными эффектами и уникальной энергией, которую не часто можно почувствовать на концерте.
В этом году Кейстери произвел фурор своей песней „No Rules!“, вместе с певцом Хенри Пииспаненом представляя Финляндию на песенном конкурсе „Евровидение“. Миллионы зрителей стали свидетелями присущего ему игривого стиля и уникальной смелости вытворять на сцене разные странности. „Честно говоря, я не чувствую напряжения“, – сказал Кейстери, мысленно оглядываясь на происходившее. – „Я лично люблю рисковать, и под напряжением даже работаю лучше. Это дает мне адреналин и мотивирует лучше делать свое дело“.
Но откуда художник черпает вдохновение для такого своеобразного поведения на сцене? „Это, по сути, идет из моего детства“, – сказал Кейстери. – „У меня было очень счастливое детство, так что мне очень комфортно в него возвращаться и воссоздавать некоторые из тех моментов. И я люблю вещи из 80-х и 90-х годов. Тогдашнюю поп-культуру, музыку, искусство“.
Творческий путь Windows95man начался с Уккели – персонажа, которого он создал в 2008 году. По словам музыканта, как Уккели, так и Windows95man – разные стороны его самого. „Они – часть меня, Теэму Кейстери. Однако нормальный я – немного скучный. Когда же я надеваю такой костюм супермена, вот тогда начинается магия, и я могу переступать границы“.
Впервые внимания широкой публики Windows95man удостоился на фестивале Flow в 2013 году, и это помогло певцу быстро взойти на международную сцену. „Иногда я путаюсь между этими персонажами. К примеру, Windows95man пытается рисовать, как Уккели, и я оказываюсь в замешательстве – что здесь происходит?“ – смеется Кейстери, чья эксцентрическая и обаятельная персона не первый год веселит публику на различных фестивалях. Причем в самых неожиданных обстоятельствах – к примеру, он выступал в роли диджея на одном из рейсов Finnair.
Его визитной карточкой стали hot pants и бесстрашная душа, и таллиннская публика сможет в полной мере насладиться всем этим, когда клуб Helitehas превратится в ностальгический танцпол пестрых 90-х. „Я всегда чувствуют себя спокойнее, когда на мне надеты hot pants. Я становлюсь намного храбрее, развязнее и свободнее“, – сказал Кейстери в одном из интервью.