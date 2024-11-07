ФОТО | Марго Робби впервые после родов показалась с новорожденным первенцем

На днях зарубежные СМИ распространили новость, что знаменитость родила первенца. Как известно, кинозвезда стала мамой мальчика. На днях слухи подтвердилась, когда папарацци заметили 34-летнюю актрису на улицах Лос-Анджелеса, где она живет последние несколько лет.

Как сообщает издание Daily Mail, новоиспеченная мамочка решила насладиться хорошей погодой и свежим воздухом и вышла на прогулку со своим мужем - американским продюсером и режиссером Томом Акерли. Парочка прогуливалась на Венис-Бич с новорожденным сыном, а также мамой Тома.

На кадрах, которые распространили папарацци, Робби показалась в джинсовом комбинезоне и белой рубашке. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и бордовыми балетками. Акерли, который толкал коляску с мальчиком, предстал на фото в черной футболке и брюках такого же цвета.