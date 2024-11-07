ФОТО | Как так можно выглядеть!? 57-летняя Джулия Робертс показала себя без макияжа

57-летняя американская актриса Джулия Робертс показала себя без макияжа. Снимком звезда экрана поделилась в Instagram.

„Есть время Надежды, есть время Молиться и есть время голосовать. Сегодня тот день!“ — написала Робертс.

На селфи она предстала в очках с коричневой оправой. Звезда фильма „Красотка“ собрала волосы в хвост и надела черную футболку с надписью POTUS (President of The United States) и пометкой женского пола, намекая на свою поддержку Камалы Харрис.

Харрис также публично поддержали Дженнифер Лопес, Бейонсе, Мадонна и еще ряд знаменитостей.