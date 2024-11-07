„Чувствует себя очень хорошо“: Кейт Миддлтон вернулась в спортзал и планирует поездки

Кейт Миддлтон начинает возвращаться к обычной рутине на фоне борьбы с онкологией. Об этом пишет Hello Magazine.

В начале осени 2024 года принцесса Уэльская рассказала, что завершила курс профилактической химиотерапии.

Роберт Джобсон, автор бестселлера „Кэтрин: Принцесса Уэльская“, считает, что вскоре мы увидим больше выходов супруги принца Уильяма, включая зарубежные поездки, но она будет придерживаться подхода „меньше — это лучше“, более тщательно выбирая свои публичные появления.

„Насколько я понимаю, Кэтрин чувствует себя очень хорошо. Она снова тренируется в тренажерном зале и делает все, что хотела делать“, — отметил эксперт.

Писатель добавил, что Миддлтон вернется поэтапно и будет делать вещи, которые важны для нее: потому что она не хочет болеть снова, но также, потому что она теперь имеет другую перспективу.

„Ее внимание будет сосредоточено на ее семье, и в то же время она справится с ключевыми событиями. Я думаю, что Уильям очень хочет, чтобы она вернулась“, — считает Джобсон, однако многих появлений принцессы точно не стоит ожидать в ближайшее время.

„Поскольку Кэтрин является главной женщиной-звездой королевской семьи, на самом деле вы можете сделать большие заявления, если вас меньше видят“, — добавил эксперт.

Вероятно, супруги посетят Италию, куда они должны были поехать еще в начале 2024 года.

„Они снова начнут путешествовать, и я ожидаю, что в следующем году они совершат по крайней мере один тур. Я ожидал бы поездку в Канаду или куда-то на каком-то этапе, а Италия — это та поездка, которую они могли бы сделать за два-три дня“, — отметил Джобсон.