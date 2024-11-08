ГАЛЕРЕЯ | Заглянем за панели: смотрите, как строится новый Lidl в Ласнамяэ!

В западном крыле торгового центра T1 в Ласнамяэ кипит работа: здесь скоро откроется первый в Эстонии магазин Lidl, расположенный прямо в торговом центре. Новый супермаркет разместится со стороны центра города, предлагая удобный доступ как для посетителей T1, так и для жителей ближайших районов. Специально для магазина разработан свой подход, а подземный паркинг будет забрендирован, чтобы гости магазина могли с легкостью его найти!