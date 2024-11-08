ГАЛЕРЕЯ | Заглянем за панели: смотрите, как строится новый Lidl в Ласнамяэ!
В западном крыле торгового центра T1 в Ласнамяэ кипит работа: здесь скоро откроется первый в Эстонии магазин Lidl, расположенный прямо в торговом центре. Новый супермаркет разместится со стороны центра города, предлагая удобный доступ как для посетителей T1, так и для жителей ближайших районов. Специально для магазина разработан свой подход, а подземный паркинг будет забрендирован, чтобы гости магазина могли с легкостью его найти!
Масштаб проекта впечатляет: торговая площадь нового Lidl составит 1400 квадратных метров, а общая арендуемая площадь — 2100 квадратных метров. Этот магазин станет первым в своем роде для сети Lidl в Эстонии магазином в торговом центре.
Tallinna Ehitustrust является строительным партнером T1, руководящим проектированием и выполняет ряд строительных работ в рамках реконструкции центра. Ранее Tallinna Ehitustrust уже построил для Lidl шесть магазинов, расположенных в Таллинне, Пярну, Нарве, Раквере и Курессааре. В настоящее время компания ведет строительство нового Lidl в Таллинне на Мустамяэ теэ.
Смотрите фото со стройки!
Новый Lidl откроет свои двери уже совсем скоро – в начале 2025 года.