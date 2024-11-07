Назван лучший актер всех времен

В сети выбрали лучшего актера всех времен. Много голосов собрали известные артисты Брэд Питт и Джонни Депп, однако им не удалось победить в этом рейтинге. Вместо них триумфатором стал обладатель премии „Оскар“ и звезда фильмов „Побег из Шоушенка“, „Красиво уйти“ и „Крошка на миллион долларов“.

Результаты опроса опубликовали на портале ListChallenges. Согласно рейтингу, наибольшее количество голосов, а именно 133, набрал 87-летний американский актер и режиссер Морган Фримен.

Серебро получил канадец Киану Ривз, известный по ролям в фильмах „Матрица“ и „Джон Уик“. А тройку лучших закрыл ранее упомянутый Джонни Депп, который снимался в „Пиратах Карибского моря“, „Алисе в Стране чудес“ и других культовых фильмах.

По мнению респондентов, еще двумя актерами, которые должны были занять четвертое и пятое место стали Энтони Хопкинс и покойный Робин Уильямс. Интересно, что многие знаменитости, которые участвовали в голосовании, и могли занять первые позиции, остались далеко позади. В частности, Брюс Уиллис, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Лиам Нисон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне и другие.

Всего участие в голосовании приняли 150 актеров. Последнее место досталось Стивену Сигалу, который уехал жить в РФ. Перед ним оказались Уильям Леви и Шайа Лабаф.

Морган Фримен - известный американский актер, режиссер и продюсер. Его карьера началась на телевидении, но мировую известность он получил благодаря фильмам „Водитель мисс Дейзи“ и „Побег из Шоушенка“. Артист получил премию „Оскар“ за роль в фильме „Малышка на миллион долларов“, а еще был награжден „золотым глобусом“.

Он также снялся в популярной трилогии Кристофера Нолана о „Бэтмене“, где исполнил роль Люциуса Фокса. Актер активно работает в жанре озвучки. Кроме кино, Фримен поддерживает экологические инициативы и занимается пчеловодством.