ФОТО | Снова нежничает с мужчиной! Депутат EKRE Райн Эплер наслаждался матчем „Калев/Крамо“ в объятиях спутника

На баскетбольном матче „Калев/Крамо“ против болгарского „Рилски Спортист“ среди других болельщиков был замечен и консерватор Райн Эплер. Политик наслаждался матчем в объятиях мужчины. Кажется, мужчинам было очень весело во время матча.

А причин для хорошего настроения было достаточно, ведь „Калев/Крамо“ обыграл болгарский „Рилски Спортист“ (88:76) в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА.

Поцелуи на музыкально-пивном фестивале Käbliku Beer Camp & Rock’n’Roll

Политик Рейн Эплер в прошлом также привлекал внимание нежностями, которыми он обменивался с другими мужчинами. На одном из фестивалей в июле Эплер попал в объектив камеры, когда обнимался и целовался как с женщинами, так и с мужчинами.

Поцелуи консервативного политика тогда привлекли внимание пользователей соцсетей. Фотография с фестиваля с Эплером вызвала много шуток и споров на платформе X, поскольку она противоречит ценностям EKRE. Однако нашлись и те, кто заявил, что нынешний скандал заставил их полюбить Эплера гораздо больше, чем раньше. Один из комментаторов все же отметил, что на скандально известном фото Эплер целуется с женатым мужчиной.