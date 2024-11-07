ФОТО | Горячая мамочка! Недавно родившая певица Лийс Лемсалу показала плоский животик

Лийс Лемсалу сейчас отдыхает на райском острове Маврикий со своим новым мужем Карлом-Эриком и их маленьким сыном.

„Маврикий + закаты = боже, что за красота?“ - размышляет певица под фотографией, явно довольная своим отпуском.

Лийс Лемсалу, которая родила ребенка в прошлом году, показала на фотографиях из путешествия, что она по-прежнему в отличной форме. На райском острове пресс певицы уже приобрел красивый загар.

В конце августа певица Лийс Лемсалу (32) вышла замуж за своего давнего возлюбленного Карла-Эрика Коду (39). Выйдя замуж, певица решила добавить фамилию мужа к своей, но как артистка она по-прежнему использует свою девичью фамилию.

Лийс и Карл-Эрик поженились в Тоскане в Италии. Внимательные поклонники Лийс заметили, что за последний год певица несколько раз посещала Италию и регион Тоскана. В августе прошлого года Лийс опубликовала пост с фотографиями, сделанными на курорте La Pescaia в Тоскане, специально предназначенном для проведения свадебных церемоний. В то время общественность еще не знала, что Лийс уже несколько лет носит на пальце обручальное кольцо, поэтому никто не мог предположить, что певица ищет место для свадьбы в Италии.

Через несколько недель после свадьбы Лийс и Карл-Эрик улетели в Копенгаген в Данию, где пара, скорее всего, провела культурный медовый месяц.