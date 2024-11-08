Киноутренники для пожилых жителей Ласнамяэ продолжатся фильмом про природу и экранизацией классики эстонской литературы

„Увы, далеко не каждый может позволить себе культурные события, предлагаемые частным сектором и поэтому законом на местные самоуправления возложена задача предлагать различные возможности для проведения досуга. Наша цель – позволить жителям разнообразить свой досуг за счет качественных мероприятий, в частности, управа района Ласнамяэ уже несколько лет организует осенью и весной бесплатные киноутренники“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Расписание киноутренников:

12 ноября в 11.00 „Сердце дуба“ (2022, семейный фильм, документальный фильм 1ч 20 мин), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами;

19 ноября в 11.00 „Жизнь и любовь“ (2024, драма, 1ч 58 мин) на эстонском языке с русскимисубтитрами.

26 ноября в 11.00 „1+1“ (2011, комедия, драма, 1ч 52 мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами. NB! Участие в киноутреннике 26 ноября требует предварительной регистрации в интернете или по телефону 645 7702.

На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма.

Мероприятие не требует предварительной регистрации (за исключением киноутренника 26 ноября).