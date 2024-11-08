Неделя эстонской музыки: пять концертов с лучшими исполнителями

Фестиваль приглашает слушателей совершить путешествие во времени по просторам эстонской профессиональной классической музыки, предоставив возможность исполнителям разных поколений вместе блистать на сцене.

Неделя эстонской музыки пройдет с 11 по 15 ноября. В программе – три авторских вечера, посвященных творчеству Яана Ряэтса, Раймо Кангро и Юри Рейнвере, а также два тематических концерта: „Северное сияние“ и „От наставника к ученику“. Большинство концертов пройдет в большом зале Академии музыки и театра в Таллинне, а один из тематических вечеров – в зале Тубина в Тартуской музыкальной школе им. Хейно Эллера.

По словам организатора фестиваля, председателя правления Союза исполнителей Эстонии Хенри-Давида Варема, неделя музыки задумана для того, чтобы представить известные и малоизвестные произведения эстонских композиторов в исполнении музыкантов высокого уровня.

Так, например, с творчеством Раймо Кангро слушателей ознакомят пианисты Пеэп Лассманн и Максим Щура, клавесинисты Рейнут Тепп и Эне Наэл, а также Хейго Розин (ударные), Хейли Розин-Лейватегия (флейта), Индрек Лейватегия (виолончель), Трийн Руубель (скрипка) и Эстонский духовой квинтет.

При составлении программы учитывались и юбилеи известных эстонских композиторов. В этом году неделя музыки приурочена к 75-летию Раймо Кангро. „Учителем юбиляра был Яан Ряэтс. Исполняя на фестивале произведения обоих, можно добиться особенно красноречивой синергии. По традиции представлено будет на фестивале и творчество одного из ныне живущих композиторов, лично участвующих в неделе музыки. В этом году выпал на Юри Рейнвере“, – добавил Варема.

Концерты фестиваля можно услышать в живом исполнении в зале, а также посредством онлайн-трансляций. Часть билетов для учащихся и пенсионеров доступна бесплатно через систему Piletikeskus.