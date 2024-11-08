08.11.2024, 16:17
Лайма Вайкуле показала, что буря в Латвии сделала с ее двором
ФОТО: | Delfi Meedia
Лайма Вайкуле рассказала в социальных сетях о последствиях стихийного бедствия у себя во дворе.
На восточном побережье Балтийского моря бушевал сильный ветер, в некоторых населенных пунктах не было электричества. Особенно тяжелыми погодные условия были в Юрмале, где живет артистка.
Лайма Вайкуле показала поваленную огромную сосну у нее во дворе. Сама женщина не пострадала, поскольку в это время находилась дома.