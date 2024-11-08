Культура
08.11.2024, 16:17

Лайма Вайкуле показала, что буря в Латвии сделала с ее двором

 
Третий день фестиваля Лаймы Вайкуле
Третий день фестиваля Лаймы Вайкуле
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Лайма Вайкуле рассказала в социальных сетях о последствиях стихийного бедствия у себя во дворе.

На восточном побережье Балтийского моря бушевал сильный ветер, в некоторых населенных пунктах не было электричества. Особенно тяжелыми погодные условия были в Юрмале, где живет артистка.

Лайма Вайкуле показала поваленную огромную сосну у нее во дворе. Сама женщина не пострадала, поскольку в это время находилась дома.

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