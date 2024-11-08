ФОТО | В центре Ülemiste можно увидеть редкое находящееся под охраной животное

Фотовыставка „Выдра – водяной волк“ включает в себя 40 милых и одновременно познавательных снимков повседневной жизни, рациона и мест обитания этого вида III охраняемой категории. По словам одного из кураторов выставки и натуралиста Тармо Микуссаара, увидеть выдру в дикой природе – большая редкость. „Это чрезвычайно осторожное животное, и чтобы его встретить требуются удача и терпение. Именно поэтому фотовыставка является отличным способом познакомиться с этим существом“, - посоветовал посетить выставку Микуссаар.

Организация посвященной животному года выставки стало для центра Ülemiste новой традицией – животное года представляют посетителям уже в третий раз. Руководитель по маркетингу и ответственному предпринимательству Ülemiste Тийа Нымм отметила, что основная цель выставки – познакомить посетителей с окружающей средой, вдохновляя их стать ближе к природе: „На выставке представлено множество интересных научных фактов о выдре, что позволит каждому ближе узнать это милое животное. Впрочем, самое важное, что нужно вынести с выставки – осознание, что сохранение выдры, как вида, во многом находится в наших собственных руках“.

Специалист по выдрам и фотограф-натуралист Ремек Меэль рассказал, что, хотя численность обыкновенной выдры (Lutra lutra) увеличивается, она все еще нуждается в защите. „Выдры не любят загрязненные водоемы, поскольку там недостаточно пищи. Выдра – высший хищник и индикаторный вид водной экосистемы. Ее присутствие и следы жизнедеятельности свидетельствуют о хорошем состоянии водоема. О том, почему еще выдре необходима наша защита, можно узнать, посетив выставку“, - добавил Меэль.

Помимо посвященной животному этого года выставки, всех желающих приглашают участвовать в мониторинге выдр. Найти следы жизнедеятельности выдры несложно – каждый может осмотреть местную реку или ручей, и, если там обитает выдра, ее следы можно заметить под мостом или, скажем, возле водопропускной трубы.