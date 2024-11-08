ФОТО | В центре Ülemiste можно увидеть редкое находящееся под охраной животное
У главного входа центра Ülemiste на втором этаже открыта выставка, посвященная одному из самых скрытных обитателей водоемов Эстонии – выдре, которую также иногда называют водяным волком. Животное этого года представлено через объективы известных фотографов-натуралистов.
Фотовыставка „Выдра – водяной волк“ включает в себя 40 милых и одновременно познавательных снимков повседневной жизни, рациона и мест обитания этого вида III охраняемой категории. По словам одного из кураторов выставки и натуралиста Тармо Микуссаара, увидеть выдру в дикой природе – большая редкость. „Это чрезвычайно осторожное животное, и чтобы его встретить требуются удача и терпение. Именно поэтому фотовыставка является отличным способом познакомиться с этим существом“, - посоветовал посетить выставку Микуссаар.
Организация посвященной животному года выставки стало для центра Ülemiste новой традицией – животное года представляют посетителям уже в третий раз. Руководитель по маркетингу и ответственному предпринимательству Ülemiste Тийа Нымм отметила, что основная цель выставки – познакомить посетителей с окружающей средой, вдохновляя их стать ближе к природе: „На выставке представлено множество интересных научных фактов о выдре, что позволит каждому ближе узнать это милое животное. Впрочем, самое важное, что нужно вынести с выставки – осознание, что сохранение выдры, как вида, во многом находится в наших собственных руках“.
Специалист по выдрам и фотограф-натуралист Ремек Меэль рассказал, что, хотя численность обыкновенной выдры (Lutra lutra) увеличивается, она все еще нуждается в защите. „Выдры не любят загрязненные водоемы, поскольку там недостаточно пищи. Выдра – высший хищник и индикаторный вид водной экосистемы. Ее присутствие и следы жизнедеятельности свидетельствуют о хорошем состоянии водоема. О том, почему еще выдре необходима наша защита, можно узнать, посетив выставку“, - добавил Меэль.
Помимо посвященной животному этого года выставки, всех желающих приглашают участвовать в мониторинге выдр. Найти следы жизнедеятельности выдры несложно – каждый может осмотреть местную реку или ручей, и, если там обитает выдра, ее следы можно заметить под мостом или, скажем, возле водопропускной трубы.
Выставка будет открыта до 31 января. Целостную картину жизни выдры помогут создать фотографии известных фотографов-натуралистов Ремо Сависаара, Ингмара Муузикуса, Ремека Меэля, Аве Круусель, Кальмера Лехепуу, Янека Йоаби и Тармо Микуссаара.