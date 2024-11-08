Эстонский журналист попытался заказать оригинальный „дубайский шоколад“, но не смог. Рассказываем, как надо и что не так!
Если вы соберетесь полететь в Дубай, то, скорее всего, со всех сторон посыпятся просьбы привезти тот самый „дубайский шоколад“, который сейчас так популярен в соцсетях. Однако для того, чтобы не улететь домой с пустыми руками, надо подготовиться. Достать оригинальный „дубайский шоколад“ не так уж и легко.
„Дубайский шоколад“ – толстая плитка шоколада, с зеленой начинкой из хрустящего теста катаифи и мягкой фисташковой пасты. Классический вариант этого шоколада – молочный, хотя есть также версии с черным и белым шоколадом.
Оригинальный шоколад, который взорвал соцсети, можно приобрести только в Дубае. И называется он вовсе не „дубайский шоколад“, как его прозвали в народе, а „Can’t Get Knafeh of It“. Шоколад изготавливается вручную фирмой Fix Dessert Chocolate и продается только в приложении Deliveroo. Поэтому и стоит он не так уж и дешево – одна плитка шоколада весом 200 граммов обойдется в 20 долларов, то есть цена за килограмм лакомства составляет 100 долларов.
Загвоздка в том, что он доступен в продаже не весь день, а лишь в определенное время – в 14:00 и 17:00 по дубайскому времени, то есть всего два раза в день. Проблема номер два – бешеный спрос на него. Фирма в день обрабатывает около 500 заказов, которые раскупаются в считанные минуты – и это не преувеличение.
На личном, к сожалению, неудачном опыте покупки, могу сказать, что тут действительно нужно действовать очень быстро, а главное, заранее подготовиться. Для начала нужно обязательно скачать приложение Deliveroo, добавить туда свой адрес или адрес отеля (в последнем случае приложите инструкции для курьера, например, оставить заказ на ресепшен) и проверить, чтобы ваш способ оплаты работал корректно. Точно могу сказать, что приложение позволяет совершить покупку, используя Apple Pay.
Дальше самое главное – скорость. Ровно в 14:00 стоит начать вбивать в поисковую строку приложения Fix Dessert Chocolate и, как только он появится в списке, как можно быстрее добавляйте нужный шоколад в корзину и тут же переходите к оплате. Нет времени читать описание и раздумывать, какой шоколад вам нужен – решите заранее. Также в приложении вылезет предупреждение, что шоколад нужно хранить в холодильнике и употребить в течение трех дней, но на чтение времени нет, поэтому просто подтверждаем и оплачиваем.
Нужно действовать быстро и решительно, успевая совершить покупку, видимо, за минуту или две. В моем случае, когда я нажал „оплатить“ в 14:03, оплата не прошла и вылезло сообщение, что продавец больше не принимает заказы. Вот так быстро! Из поиска в приложении фирма также исчезла.
Естественно, у любого популярного товара рано или поздно появляются копии. Так и у „дубайского шоколада“ появились более дешевые копии в местном масс-маркете под брендом Choco Zen, которые продаются в некоторых продуктовых магазинах. Например, они были в Carrefour и Сhoitrams. Иногда они могут стоять не в отделе шоколада, а у кассы, отмеченные как „популярный товар“.
Такой шоколад тоже сделан в ОАЭ, но он тоньше оригинальной плитки и за 100 граммов придется отдать 35 AED или около 9 евро. По сути, цена за килограмм та же. Но если не удалось приобрести оригинальный шоколад от Fix Dessert Chocolate, или же если вы просто не в состоянии играть в эту игру на опережение, то это все равно неплохой сувенир из Дубая.
Различные версии „дубайского шоколада“ продаются и в Эстонии. Например, в магазине сладостей Candy POP есть плитка из Нидерландов в 100 граммов за 12 евро. В приложении Wolt можно также найти шоколад ручной работы - за 360 граммов хотят 46 евро + доставка. В общем, если ввести в поиск „dubai šokolaad tallinn“, то можно найти множество вариантов по разной цене, чтобы попробовать шоколад дома.