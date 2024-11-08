Эстонский журналист попытался заказать оригинальный „дубайский шоколад“, но не смог. Рассказываем, как надо и что не так!

„Дубайский шоколад“ – толстая плитка шоколада, с зеленой начинкой из хрустящего теста катаифи и мягкой фисташковой пасты. Классический вариант этого шоколада – молочный, хотя есть также версии с черным и белым шоколадом.

Оригинальный шоколад, который взорвал соцсети, можно приобрести только в Дубае. И называется он вовсе не „дубайский шоколад“, как его прозвали в народе, а „Can’t Get Knafeh of It“. Шоколад изготавливается вручную фирмой Fix Dessert Chocolate и продается только в приложении Deliveroo. Поэтому и стоит он не так уж и дешево – одна плитка шоколада весом 200 граммов обойдется в 20 долларов, то есть цена за килограмм лакомства составляет 100 долларов.

Загвоздка в том, что он доступен в продаже не весь день, а лишь в определенное время – в 14:00 и 17:00 по дубайскому времени, то есть всего два раза в день. Проблема номер два – бешеный спрос на него. Фирма в день обрабатывает около 500 заказов, которые раскупаются в считанные минуты – и это не преувеличение.

На личном, к сожалению, неудачном опыте покупки, могу сказать, что тут действительно нужно действовать очень быстро, а главное, заранее подготовиться. Для начала нужно обязательно скачать приложение Deliveroo, добавить туда свой адрес или адрес отеля (в последнем случае приложите инструкции для курьера, например, оставить заказ на ресепшен) и проверить, чтобы ваш способ оплаты работал корректно. Точно могу сказать, что приложение позволяет совершить покупку, используя Apple Pay.

Дальше самое главное – скорость. Ровно в 14:00 стоит начать вбивать в поисковую строку приложения Fix Dessert Chocolate и, как только он появится в списке, как можно быстрее добавляйте нужный шоколад в корзину и тут же переходите к оплате. Нет времени читать описание и раздумывать, какой шоколад вам нужен – решите заранее. Также в приложении вылезет предупреждение, что шоколад нужно хранить в холодильнике и употребить в течение трех дней, но на чтение времени нет, поэтому просто подтверждаем и оплачиваем.