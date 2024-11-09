ФОТО | Поздравляем! Кинорежиссер Пеэтер Симм получил премию PÖFF за выдающиеся заслуги
В этом году награду за выдающиеся заслуги в области кино получил режиссер Пеэтер Симм.
Пеэтер Симм снял 11 художественных, семь короткометражных и 19 документальных фильмов. Фильмография Симма включает, например, фильмы „Идеальный пейзаж“, „Арабелла, дочь пирата“, „Человек, которого не было“, „Добрые руки“ и „На воде“.
Кроме того, Пеэтер Симм преподает режиссуру в BFM и помогает студентам в их первых киноэкспериментах.
В рамках фестиваля PÖFF С 8 по 24 ноября покажут 249 полнометражных и 323 короткометражных фильма из 81 страны.
На главный приз в 20 000 евро претендуют 18 фильмов. Работу жюри возглавляет известный немецкий режиссер Кристоф Хоххойслер.
Впервые будет проведен международный конкурс документального кино. Фестиваль принимает более 1500 гостей из более чем 60 стран.