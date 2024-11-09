"Тот самый лисенок Олли": сказочная страна Юлии Сибирцевой
Многодетная мама Юлия Сибирцева за пять лет написала и издала 12 книг про лисенка Олли, которые теперь переведены на несколько языков и продаются в разных странах. Юлия признается, что прототипом главного героя стали ее дети. Как приучить свое чадо к чтению и почему одни книги покупают, а другие – нет, писательница рассказала „МК-Эстонии“.
– Как и когда у вас появилась идея написать первую книжку про лисенка Олли?
– Моему творчеству всегда способствовали мои дети. Я – многодетная мама, и когда родилась первая дочь, мы с ней прочитали всю классику. Потом родилась вторая дочь – и мне уже стало скучно читать ей все то же самое по второму кругу. А потом родилась третья дочь…
Сочиняла в больнице
– Моя младшая дочь появилась на свет на 27‑й неделе, то есть на три месяца раньше положенного срока. И мы полгода жили с ней в больнице. Ее выхаживали в кювезе, и врачи сказали с ней разговаривать, ей петь, чтобы ребенок все время слышал материнскую речь.
А мы с первой и второй дочерью уже все перечитали! Я разговариваю на пяти языках и скупала детям книжки на французском, английском, немецком, русском, эстонском… Мне было что рассказать ребенку (смеется), но когда пошел третий месяц в больнице, я уже начала сочинять сказки сама.
Затем стала их записывать – получилось очень много историй.
Надо сказать, что своих старших детей, пока мы были в больнице с малышкой, я практически не видела – очень редко я могла отлучиться. И когда я добралась домой и увидела своих детей, мне тоже было что им рассказать.
И будучи еще в больнице, я все это сложила воедино, сама нашла иллюстратора и решила издать свою собственную книгу рассказов про лисенка Олли.
– Это было сложно?
– Да, очень. Подбор иллюстратора – очень долгий процесс. Все не так просто, что ты пришел, все объяснил, и тебя иллюстратор понял. Мне каждый раз присылали очень мрачного лисенка Олли! А совсем не такого, какой он сейчас.
Так что эти книги появились во многом и потому, что вот такая непростая история с нами случилась.
Когда я спустя какое‑то время после больницы пришла в издательство, мне сказали, что книжка будет очень дорогая. Я спросила: „Почему?“ Мне ответили: „Слишком много историй, и издание получится очень толстым“. Я говорю: „Так это же не проблема! Можем разделить“. Они отвечают: „Да, мы хотели вам это предложить – издать сразу две книги“.
И когда я пришла домой и рассказала эту историю мужу, он сказал: „Так это же классно! Можно разделить и на три книги, раз у тебя так много историй!“
И вот так родилась серия рассказов о приключениях лисенка Олли. Свет увидели сразу три книги.
– Как они называются?
– Самая первая книжка – „Лисенок Олли в поисках весны“, вторая – „Лисенок Олли в деревне“, а третья – „Лисенок Олли идет на день рождения“.
– Кто прототип лисенка Олли?
– Все три мои дочки, но средняя дочь – больше всего. Однако дети растут, и теперь кажется, что и малышка очень стала похожа на лисенка Олли.
– Лисенок взрослеет вместе с вашими детьми?
– Мои самые первые книги – очень простые, написаны для совсем малышей. Но по мере того, как мои дети растут, как меняются их интересы, Олли тоже растет. Он уже пошел в первый класс, впервые влюбился, и впереди у него еще – масса приключений.
– А почему именно лисенок? И почему Олли?
– Олли – сокращенный вариант популярного эстонского имени Оливер. Здесь все просто – элементарный маркетинг: заходишь в гугл, смотришь, какие самые популярные имена, и называешь так героя. Оливер тяжело выговаривать, поэтому Олли – это может произнести любой малыш.
А лис… Ну какие звери обитают в наших лесах? Медведь, заяц, лиса. Сначала были мысли зайца взять, но заяц все‑таки довольно трусливое животное, не совсем характер моего героя. Все‑таки мой герой – такой озорной, любознательный, веселый, может быть, местами хитрый, жизнелюбивый… И в общем‑то я довольно быстро определилась, что это будет лис.
Просто о сложном
– Как рождаются сюжеты этих рассказов?
– Самые первые книги – очень простые, они для совсем маленьких деток. И мне хотелось рассказать детям про нашу природу.
Например, „Лисенок Олли в деревне“ – это рассказ о том, как лисенок идет за грибами. Я в детстве ходила за грибами с бабушкой и дедушкой. Да и многие люди ходят за грибами! У нас Эстония настолько богата лесами – ягоды, грибы, яблоки…
И у детей, конечно, возникают вопросы: а почему яблоки на деревьях не сразу спелые, а сначала там появляются цветы? Почему клубника не сразу красная? А почему на траве роса? Дети очень много задают таких вопросов. И мне хотелось простым языком и с красивыми картинками объяснить детям природу тех или иных явлений, рассказать о нашей культуре, о нашей истории. А дальше в моей серии – она большая, у меня уже 12 книг – я старалась раскрывать те темы, которые волнуют наших детей на сегодняшний день. Общаясь с детьми в детских центрах, садах и школах, я узнавала у них, о чем бы им было интересно почитать? Например, у меня есть книга „Лисенок Олли и робот Бип“, которая создана в „соавторстве“ с искусственным интеллектом.
Эта книга – очень добрая история про робота-пылесоса, они есть во многих домах, зачастую это практически член семьи. Он засасывает игрушки детей, но с другой стороны – помогает взрослым научить детей убирать свои игрушки, не разбрасывать их. И у меня был шанс рассказать детям немного про новые технологии.
Ведь современная литература – она на то и современная, чтобы рассказывать и объяснять малышам про сегодняшние проблемы.
– А какая книга из серии про лисенка Олли была самая популярная?
– Да многие из них были распроданы полностью, и их надо было допечатывать. Очень многие рассказы про лисенка Олли так быстро разлетелись, что пришлось присылать новые тиражи.
И любопытно, что в разных странах ТОП продаж – разный. В Эстонии очень любят книгу „Лисенок Олли в деревне“. В Латвии – „Лисенок Олли идет на день рождения“. В Дубае у меня книги тоже продаются, и там на удивление популярна книга „Лисенок Олли идет в школу“. А в других странах, где есть русские люди, хит продаж – „Лисенок Олли в эре динозавров“.
Ведь обычно как: родители покупают одну книгу, читают вместе с ребенком, а когда доходят до конца, то видят фото обложек других книг из этой же серии. И ребенок говорит: „Хочу эту, эту и еще вот эту“. И если ребенку понравилась эта книга, то в итоге его родители скупают всю серию. Надо же собрать всю коллекцию (смеется).
Трудности перевода
– То есть ваши книги продаются в Эстонии, Латвии, Дубае… В каких еще странах?
– На Амазоне также продается какая‑то часть моих книг на английском языке. Любопытно, что в некоторых случаях возникают трудности перевода. Когда я стала переводить „Лисенок Олли в деревне“, то поняла, что во многих странах – в Америке, Великобритании, в странах Европы – дети за грибами не ходят! Это, в принципе, наша традиция.
И моя редактор – она из Ирландии – сказала: „Вообще без проблем! У нас есть точно такая же традиция! Рано-рано утром мы берем белые перчатки, корзинки, термос с чаем, сэндвичи и едем в лес. Но не за грибами, а собираем ежевику. Почему перчатки? Чтобы руки не пачкались. И вечером собираемся всей семьей – вот эта замечательная традиция, собраться всей семьей за ужином – но только на столе не грибной суп, мы печем пирог из этой ежевики и потом дружно его едим!“
И мы эту историю слегка поменяли, иллюстрации тоже частично заменили… Если кто‑то читал эту книгу, то он с легкостью поймет, что там было изменено. Но в целом не очень сильно поменялся сюжет. И благодаря моему редактору мы смогли адаптировать этот рассказ под реалии и культуру других стран.
Или вот, например, моя книга „Лисенок Олли празднует Рождество“. Ее первый тираж разлетелся, сейчас допечатывают новый. И там рассказывается про „пякапикка“ – нашего гномика. Во многих семьях, где есть дети, ходил, ходит и будет ходить гномик. Но возник вопрос: как визуализировать „сокк“ – тапочек или носок, куда он складывает свои подарки? Ведь в разных семьях он выглядит по-разному.
И прежде чем отправлять все эти иллюстрации в печать, я проводила большой маркетинговый опрос, я даже ходила на телеканал ЭТВ+ и показывала разные варианты этих носочков. И многие зрители с удовольствием участвовали в голосовании и выбирали картинку. Ведь у всех дома эти носочки-тапочки разные, но от этого „пякапикк“ не меняется! (смеется)
Любопытно, что в Швеции, Дании и даже Финляндии нашего „пякапикка“ нет. Он есть только в Эстонии! Эта замечательная, чисто эстонская традиция, обязательно должна жить, ведь у нее – благоприятное влияние на детей. И она дарит очень-очень приятные воспоминания о детстве. Конечно, мне хотелось о нашем „пякапикке“ обязательно написать!
– А дети в Дубае и других странах понимают, кто такой „пякапикк“?
– Книжку „Лисенок Олли празднует Рождество“ мы пока на английский язык не перевели, это еще впереди. Мои книги в Дубае продаются на русском языке, там сейчас очень много собралось русскоязычных. И рассказы про лисенка Олли там пользуются большой популярностью. Русские люди понимают, что такое снег и что такое подарки.
Но когда мы готовили иллюстрации к книге „Лисенок Олли празднует Рождество“, то я заранее подумала, что мы же будем потом переводить, и поэтому на столе не должно быть никаких угощений, которые могут обидеть людей других религий. Ведь Рождество все празднуют по-разному! Поэтому у нас там на рождественском ужине – яблоки и другие простые блюда.
– Вы сами переводите свои рассказы на английский?
– Да, могу перевести, но обязательно нужен корректор, редактор, главный редактор, стилист – который стилистику поправит.
Я бы хотела прийти в издательство, отдать книжку, и пусть там всем занимаются. Но это так сложно – найти профессионалов, которые бы сделали все как надо! Потому что при переводе – в том числе и на эстонский язык – после проверки редакторов исчезает вся магия! Текст становится сухой, небогатый, предложения простые. Это очень сложно – сделать правильный перевод, адаптировать его. Это действительно большая работа!
Несмотря на то, что я говорю на пяти языках, я не скажу, что я могу взять и профессионально это все адаптировать к культуре и языку. Нет, здесь должен быть мастер своего дела. Чтобы дети открыли книгу и погрузились в эту магию. Чтобы там не было ошибок. Чтобы там было все прекрасно.
Финансист, который пишет книги
– Думали ли вы в детстве, что вы станете писательницей?
– Никогда. Но когда я еще училась в EBS и писала свою магистерскую работу, то за 5 с половиной лет было очень много пройдено study-cases – когда берут какой‑то пример, и на нем студент учится. Это, так сказать, учебное пособие. Необязательно, что у него есть только одно решение той проблемы, о которой рассказано. И когда я написала свою магистерскую работу, я создала свое учебное пособие с методичкой, которое потом использовали в университетах Литвы и Эстонии. Тема дипломной работы была „Мотивация в условиях кризиса“ – в разделе „Финансы и экономика“. Я защитилась на 100 баллов из ста.
И, видимо, я уже тогда поняла, как это работает, как писать книги. Вот такой у меня был первый опыт.
– Чем вы занимаетесь в свободное от написания книг время?
– Я – многодетная мама, и свободного времени не очень много. У меня также есть основная работа, я работаю в отделе маркетинга в сфере финансов. Еще у нас очень много в семье спорта – я сама люблю спорт. Какое‑то время даже занималась фехтованием, потом получила травму. Но до сих пор слежу за успехами наших спортсменов – например, за Юлей Беляевой (олимпийская чемпионка по фехтованию на шпаге).
Сейчас я люблю бег. А наши дочери занимаются художественной гимнастикой. Средняя дочь занимается профессионально – шесть раз в неделю по 3–4 часа. Пока есть возможность, пока ей очень нравится, она максимально в спорте. Младшая пока маленькая, так что еще непонятно.
Так что книжки – это не работа, это больше мое хобби. Я не пишу каждый день – больше по желанию. Если все хорошо, то выходит 1 книжка в год, когда‑то были и две книжки.
Есть, конечно, список от издательства и их пожелания, но в целом все происходит так: когда у меня рождается какая‑то идея, я ее записываю. А так, под диктовку или каждый день по плану – нет, такого точно нет.
– А что читают ваши дочери?
– Старшая – Мелания, ей 14. Помимо школьной программы, читает аниме, мангу и корейские истории. Корея, Япония, Китай очень хорошо вывели свою литературу на другие рынки, у них – целая программа на государственном уровне, чтобы эти страны стали известны во всем мире, и эти книги сейчас пользуются большой популярностью среди подростков.
А со средней и младшей – среднюю зовут Стефания, ей 8 лет, а младшую Амелия, ей 5 – мы сейчас читаем и перечитываем детские книги, современных писателей и классику. Например, сейчас у нас „Финдус и Петсон“. Книги делают наших детей умнее, добрее. Это очень важно, ведь дети – это наше будущее! Книги дадут им потом силы, чтобы лететь высоко, далеко и счастливо.
Как приучить ребенка к чтению?
– Сейчас многие родители жалуются, что дети не хотят читать. Как же их мотивировать, чтобы они начали все‑таки читать книги?
– Первое – это, конечно, приучать с детства. А не так, что родитель поставил мультик или выдал гаджет, а потом удивляется: почему это ребенок не читает? Совместное чтение для ребенка может стать такой же замечательной семейной традицией, как и поход в театр или куда‑то еще. Вот это ощущение теплоты и безопасности, когда вы вместе перед сном читаете.
И когда ребенок будет расти, эта любовь к книгам никуда не денется. На собственном опыте вижу, что все мои трое детей с радостью берут книги – и особенно старшая. Она просит все новые и новые книжные полки, потому что ей уже некуда ставить книги.
Если вдруг родитель пропустил этот этап – все понятно: работа, нет времени вечером читать, все уставшие – то никогда не поздно начать. Обязательно сходите вместе с ребенком в книжный магазин, пусть ребенок сам выберет книгу или книги, и вместе вечером почитаете. Начать всегда сложно. И если вы поддержите, поможете и сделаете этот процесс комфортным, то ребенок втянется.
Может, нужно будет вместе посидеть, не одну книжку почитать. Но когда ребенку понравится, его уже будет не оттянуть. И почаще ходите с ребенком в книжный магазин! Сейчас такие красивые иллюстрации, они завораживают. И не так, что „Иди сам читай!“ Нет. Надо с ребенком сесть и помочь ему почитать.
– Какие книжки вы любили в детстве?
– Конечно, „Сипсик“. Я до сих пор читаю детям про Сипсика, уже много раз перечитывали, это до сих пор наша любимая книжка.
А когда я повзрослела, я читала классику. В какой‑то момент мне пришлось за один год заканчивать два класса и в сжатые сроки поглощать огромное количество литературы. И потом уже во взрослой жизни я возвращалась к некоторым книгам. Например, „Мастер и Маргарита“ я перечитывала много раз, и каждый раз открываю для себя что‑то новое.
Сейчас я обожаю книжки по своей профессии – все, что связано с продажами, с маркетингом. И каждый раз я иду и покупаю что‑то новенькое по теме „Эффективные продажи“ или „Эффективные переговоры“. Психологию я всю изучила – начинала с детской, потом перешла на взрослую. И до сих пор люблю и покупаю все новые детские книги, а потом читаю и перечитываю их вместе с детьми.
Почему одни книги покупают, а другие – нет
– Сейчас многие писатели отмечают, что люди не особо хотят покупать книги, продажи падают. А у вас тем временем дела идут хорошо, и приходится постоянно допечатывать тиражи. В чем секрет?
– В современном мире многие уже читают книги онлайн. Это – большой пласт людей, и я – в том числе. Но что касается детских книг, то здесь все в порядке. Что удивительно: детские книги активно покупают не только тети, бабушки или мамы – но и дяди, дедушки, отцы.
Ведь многие понимают: очень важно поставить детскую книгу на полку, и чтобы ребенок подошел и сам выбрал, какую книжку он хочет сегодня почитать. Он должен ее взять, открыть, пощупать своими пальчиками, перевернуть страничку, посмотреть красивые картинки. И на сегодняшний день умные, образованные, начитанные люди это понимают и поэтому идут в магазин за красивыми детскими книгами с хорошими яркими картинками.
А что касается книг для взрослых, то в Америке уже можно наблюдать такую тенденцию: книги в электронном виде стоят дороже, чем бумажные. Это очень удивляет – ведь бумажные книги надо напечатать, довезти до магазина, поставить на полку. Но американцы, например, уже не хотят, чтобы у них дома пылились книги. Прочитал – и нужно куда‑то их сдавать, отвозить… Они предпочитают это все хранить в своем планшете – можно в любой момент открыть, будь то в очереди к врачу или в дороге, и почитать. Это очень удобно и компактно. Поэтому все уходят в основном в онлайн. А детские книжки в электронном виде практически никто не покупает – люди идут за настоящими детскими книжками, чтобы ребенок их мог полистать, посмотреть, и это не может не радовать.
– Кто ваши первые читатели?
– Муж и дети. Муж очень хорошо относится к моему хобби, он меня поддерживает, всячески мне помогает – и подсказывает, что делать по продажам, и по маркетингу дает советы, и помогает с индексацией в интернете. Вообще поддерживает во всех отношениях, и это очень важно, когда в семье есть поддержка.
А дети участвуют в написании всех рассказов, слушают мои наброски, комментируют, подсказывают. Я на них тестирую юмор – мне очень важно, чтобы был юмор в книгах. И я смело могу сказать, что это – наше семейное дело. Потому что без них у меня ничего бы не получилось.
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