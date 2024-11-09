"Тот самый лисенок Олли": сказочная страна Юлии Сибирцевой

– Как и когда у вас появилась идея написать первую книжку про лисенка Олли?

– Моему творчеству всегда способствовали мои дети. Я – многодетная мама, и когда родилась первая дочь, мы с ней прочитали всю классику. Потом родилась вторая дочь – и мне уже стало скучно читать ей все то же самое по второму кругу. А потом родилась третья дочь…

Сочиняла в больнице

– Моя младшая дочь появилась на свет на 27‑й неделе, то есть на три месяца раньше положенного срока. И мы полгода жили с ней в больнице. Ее выхаживали в кювезе, и врачи сказали с ней разговаривать, ей петь, чтобы ребенок все время слышал материнскую речь.

А мы с первой и второй дочерью уже все перечитали! Я разговариваю на пяти языках и скупала детям книжки на французском, английском, немецком, русском, эстонском… Мне было что рассказать ребенку (смеется), но когда пошел третий месяц в больнице, я уже начала сочинять сказки сама.

Затем стала их записывать – получилось очень много историй.

Надо сказать, что своих старших детей, пока мы были в больнице с малышкой, я практически не видела – очень редко я могла отлучиться. И когда я добралась домой и увидела своих детей, мне тоже было что им рассказать.

И будучи еще в больнице, я все это сложила воедино, сама нашла иллюстратора и решила издать свою собственную книгу рассказов про лисенка Олли.

– Это было сложно?

– Да, очень. Подбор иллюстратора – очень долгий процесс. Все не так просто, что ты пришел, все объяснил, и тебя иллюстратор понял. Мне каждый раз присылали очень мрачного лисенка Олли! А совсем не такого, какой он сейчас.

Так что эти книги появились во многом и потому, что вот такая непростая история с нами случилась.

Когда я спустя какое‑то время после больницы пришла в издательство, мне сказали, что книжка будет очень дорогая. Я спросила: „Почему?“ Мне ответили: „Слишком много историй, и издание получится очень толстым“. Я говорю: „Так это же не проблема! Можем разделить“. Они отвечают: „Да, мы хотели вам это предложить – издать сразу две книги“.