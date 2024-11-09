ГАЛЕРЕЯ | Tallinna Vesi и студенты EKA украсили водонасосные станции уличным искусством(1)
Компания Tallinna Vesi реализовала проект, в рамках которого четыре водонасосные станции в Таллинне были украшены произведениями уличного искусства, созданными молодыми студентами Эстонской академии художеств (EKA).
По словам директора по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберга, целью проекта было обогащение городского пространства и предоставление молодым уличным художникам возможности самовыражения: „Водонасосные станции в городе выполняют важную практическую функцию – они не выделяются особой архитектурой, но необходимы для обеспечения водоснабжения. К сожалению, такие объекты, как насосные станции и другие вспомогательные строения в городах, часто выглядят некрасиво и оказываются изрисованы. Мы предоставили молодым уличным художникам возможность привнести в городскую среду разнообразие и эстетику и доказать, что качественно выполненное граффити может радовать всех“. Томберг добавил, что молодые художники и сотрудники Tallinna Vesi надеются на бережное отношение горожан к этим насосным станциям – таким образом, уличное искусство сможет долго радовать всех прохожих.
Украшенные уличным искусством водонасосные станции находятся в Таллинне по следующим адресам: Вильде теэ, 132a, Выса теэ, 26a, Сепа, 30 и Веэрику, 1.
Автором работы под названием „Vilde purk“ на станции по адресу Вильде теэ, 132a является Эмили Эскель, которая черпала вдохновение из архитектуры водонасосной станции. Это цилиндрическое строение, которое художник превратила в стеклянную банку, внутри которой плавают золотые рыбки.
Автором уличного произведения „Hedo-part“ по адресу Веэрику, 1а стал Йоханнес Адрик, который хотел изобразить на насосной станции связанное с водой животное или птицу. „В качестве главного мотива проекта я выбрал утку. Ключевые слова, которые у меня ассоциируются с морем и водой – это спокойствие и плавность. Наблюдатель может провести параллели между образом утки как водоплавающего существа и посланием, передаваемым ее позой. Утка – птица, которая большую часть своей жизни проводит рядом с водоемами. Поза – спокойная, непринужденная и плавная – символизирует физические свойства воды. Я хотел, чтобы, увидев работу, случайный прохожий почувствовал желание расслабиться и вспомнил о необходимости жить спокойнее“, - рассказал Адрик о своем произведении.
Аурелия Грейс Талмон украсила водонасосную станцию по адресу Сепа, 30 произведением „Sürreaalne Sepa“. Свою работу она описала так: „На улице Сепа стоят новые и яркие оранжевые дома. Идея произведения – связать расположенное с одной стороны море и эстетику находящегося с другой стороны жилого района. Итогом стал сюрреалистический, живописный замысел. Лежащий дух моря отдыхает, защищая город Таллинн и все семьи, которые ежедневно проходят мимо этого здания по пути на прогулку к морю“.
На водонасосной станции по адресу Выса теэ, 26a Мария Корнюшко создала произведение под названием „Kevadised veed“. Она описала свою идею так: „Вода – начало жизни. Жизнь на Земле появилась из воды. Поскольку наша жизнь начинается с детства, я решила изобразить всем знакомого с детства персонажа Сипсика вместе с Ану. Бумажные кораблики символизируют детские мечты и чувство свободы. Уличное искусство должно быть понятным для всех, вызывать теплые чувства и пробуждать приятные воспоминания“.