ГАЛЕРЕЯ | Tallinna Vesi и студенты EKA украсили водонасосные станции уличным искусством

По словам директора по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберга, целью проекта было обогащение городского пространства и предоставление молодым уличным художникам возможности самовыражения: „Водонасосные станции в городе выполняют важную практическую функцию – они не выделяются особой архитектурой, но необходимы для обеспечения водоснабжения. К сожалению, такие объекты, как насосные станции и другие вспомогательные строения в городах, часто выглядят некрасиво и оказываются изрисованы. Мы предоставили молодым уличным художникам возможность привнести в городскую среду разнообразие и эстетику и доказать, что качественно выполненное граффити может радовать всех“. Томберг добавил, что молодые художники и сотрудники Tallinna Vesi надеются на бережное отношение горожан к этим насосным станциям – таким образом, уличное искусство сможет долго радовать всех прохожих.

Украшенные уличным искусством водонасосные станции находятся в Таллинне по следующим адресам: Вильде теэ, 132a, Выса теэ, 26a, Сепа, 30 и Веэрику, 1.

Автором работы под названием „Vilde purk “ на станции по адресу Вильде теэ, 132a является Эмили Эскель, которая черпала вдохновение из архитектуры водонасосной станции. Это цилиндрическое строение, которое художник превратила в стеклянную банку, внутри которой плавают золотые рыбки.