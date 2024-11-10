ФОТО | Алика Милова блистала на PÖFF в компании братьев Эско

Для молодых людей нынешний фестиваль стал особенным, ведь в рамках "Темных ночей“ будет показан их полнометражный дебютный фильм „Меня двое“, который с юмором рассказывает об особенности жизни близнецов и изучает, как все же лучше - быть одному или иметь брата-близнеца. В фильме задействовано множество известных лиц, в том числе Лил Тилль и Нублу.