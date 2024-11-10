Помогите определиться! В Таллиннском зоопарке новорожденному экзотическому животному ищут имя

29 августа в Таллиннском зоопарке родились две девочки-бинтуронги. Двухмесячные детеныши уже подросли, окрепли и готовы показаться на публике в ближайшие месяцы.

Имя одному крошечному бинтуронгу выбрал рэпер Genka, который назвал малышку Майму. Genka обосновал свой выбор тем, что крохотной малышки подошло имя его любимой бабушки, которая тоже была Майму.

А вот второму бинтуронгу имя можете выбрать и вы! Напишите в комментариях на странице Таллиннского зоопарка в Facebook, каким могло бы быть имя животного, и объясните, почему ему подходит именно это имя. Сотрудники зоопарка выберут для малыша самое подходящее среди предложенных имен.

Маленькие бинтуронги еще очень маленькие, их еще кормит мама, но они уже начали есть фрукты и лизать мясо. Сотрудники зоопарка отмечают, что у крошечных бинтуронгов совершенно разные характеры. Одна — смелая и энергичная искательница приключений, а другая — более спокойная и осторожная.

Шуметь и лазить по высоким местам – любимые занятия маленьких бинтуронгов. Они уже очень хорошо умеют использовать хвост при лазании. Довольно часто, когда смотритель зоопарка, придя утром на работу, включает свет в помещении, он обнаруживает по крайней мере одну из сестричек, свисающую с решетки высоко под потолком.

Бинтуронг — млекопитающее семейства виверровых отряда хищных, единственный вид рода бинтуронги. Из-за внешнего сходства ранее причислялся к семейству енотовых, однако на самом деле является своеобразным по своей форме видом виверровых. Зачастую туристы их называют „кошачьими медведями“ из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле, как у медведя.